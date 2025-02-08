情人節2025｜甜蜜小確幸情人節朱古力合集 雙重朱古力火鍋/敲心朱古力/馮允謙推星月朱古力

哪個女人不想被寵愛？趁情人節送上濃情朱古力示愛，給另一半甜絲絲的幸福滋味！為大家精選以下不同演繹的高質情人節朱古力，有雙重朱古力火鍋、埋藏心心朱古力的巨心朱古力、實力歌手馮允謙Jay Fung代言的心形禮盒朱古力，對方收到一定感動sweet sweet！

趁情人節帶你的女神來典雅綠寶石色調的半島精品店咖啡廳，細味雙重朱古力火鍋，火鍋以70%幼滑朱古力製成，搭配新鮮士多啤梨、精選美點、意式雪糕及紅寶石色紅桑子朱古力醬，每一口朱古力的香濃絲滑定會令女神甜入心霏。大家不妨參加由即日起至2月17日的專屬定制茶工作坊，與摯愛以半島的名茶創作屬於自己的茶飲，此獨特體驗包括兩位工作坊、朱古力火鍋配香檳、嘗味心形朱古力一盒以及一瓶半島粉紅汽泡茶，僅需$1,314。

馮允謙推 GODIVA 星月造型朱古力

相片中的馮允謙不是賣牙膏廣告，而是為GODIVA拍攝的情人節朱古力。今次朱古力大師以夜空為設計靈感，大玩浪漫意境的星星及月亮造型朱古力。蜂蜜核桃星形朱古力用了甜潤的蜂蜜與清香的乾薑散發馥郁香氣，配搭香醇、幼滑細膩的黑朱古力；頂部綴上閃爍金色糖果碎，恍如夜空中閃爍的繁星。杏仁夾心新月造型朱古力結合了雲呢拿的芬芳、杏仁醬的香甜、濃郁黑朱古力的醇滑，帶來多重層次味覺；灑在朱古力上的晶瑩糖果碎，營造月亮的皎潔。送給愛侶時說句：「月亮代表我的心，你像星星燃點我的生命。」擺明老套但會令對方甜笑！

GODIVA

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