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生活
2025-02-08 13:00:00

情人節2025｜甜蜜小確幸情人節朱古力合集 雙重朱古力火鍋/敲心朱古力/馮允謙推星月朱古力

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情人節2025｜甜蜜小確幸情人節朱古力合集 雙重朱古力火鍋/敲心朱古力/馮允謙推星月朱古力

情人節2025｜甜蜜小確幸情人節朱古力合集 雙重朱古力火鍋/敲心朱古力/馮允謙推星月朱古力

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哪個女人不想被寵愛？趁情人節送上濃情朱古力示愛，給另一半甜絲絲的幸福滋味！為大家精選以下不同演繹的高質情人節朱古力，有雙重朱古力火鍋、埋藏心心朱古力的巨心朱古力、實力歌手馮允謙Jay Fung代言的心形禮盒朱古力，對方收到一定感動sweet sweet

文：Vera Gee

半島精品店與咖啡廳雙重朱古力火鍋

趁情人節帶你的女神來典雅綠寶石色調的半島精品店咖啡廳，細味雙重朱古力火鍋，火鍋以70%幼滑朱古力製成，搭配新鮮士多啤梨、精選美點、意式雪糕及紅寶石色紅桑子朱古力醬，每一口朱古力的香濃絲滑定會令女神甜入心霏。大家不妨參加由即日起至217日的專屬定制茶工作坊，與摯愛以半島的名茶創作屬於自己的茶飲，此獨特體驗包括兩位工作坊、朱古力火鍋配香檳、嘗味心形朱古力一盒以及一瓶半島粉紅汽泡茶，僅需$1,314

半島精品店與咖啡廳
地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場地庫BL1號鋪
電話：26966972
營業時間：10am-7pm
網上訂座：按此

 

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雙重朱古力火鍋 每兩位$368，另加一服務費(半島精品店與咖啡廳) 朱古力火鍋以70%幼滑朱古力製成。 嘗味心形朱古力$388(半島精品店與咖啡廳) 朱古力開心果、朱古力士多啤梨、朱古力原粒杏仁 各$198(半島精品店與咖啡廳)

馮允謙推GODIVA 星月造型朱古力

相片中的馮允謙不是賣牙膏廣告，而是為GODIVA拍攝的情人節朱古力。今次朱古力大師以夜空為設計靈感，大玩浪漫意境的星星及月亮造型朱古力。蜂蜜核桃星形朱古力用了甜潤的蜂蜜與清香的乾薑散發馥郁香氣，配搭香醇、幼滑細膩的黑朱古力；頂部綴上閃爍金色糖果碎，恍如夜空中閃爍的繁星。杏仁夾心新月造型朱古力結合了雲呢拿的芬芳、杏仁醬的香甜、濃郁黑朱古力的醇滑，帶來多重層次味覺；灑在朱古力上的晶瑩糖果碎，營造月亮的皎潔。送給愛侶時說句：「月亮代表我的心，你像星星燃點我的生命。」擺明老套但會令對方甜笑！

GODIVA
香港專櫃及專門店地址和電話：按此
香港官方網店： 按此
 

馮允謙Jay Fung透過GODIVA巧克力祝福每一對情人甜蜜幸福。 巧克力心形禮盒29顆裝 $999 巧克力心形禮盒29顆裝 $999 蜂蜜核桃星形巧克力 杏仁夾心新月造型巧克力 巧克力心形禮盒9顆裝 $299 情人節專屬優惠：購買巧克力心形禮盒15顆裝，可獲贈GODIVA香氛蠟燭套裝1套。凡購買巧克力心形禮盒29顆裝，則可獲贈巧克力軟雪糕券2張。

Schoggi Meier敲敲你心朱古力

敲敲蛋糕熱蔓延至朱古力界，由瑞士大師人手工藝製作的港產朱古力品牌Schoggi Meier，自製了金色潑墨設計的粉紅及粉藍色立體心型朱古力，附送小木槌讓大家敲開之後，就會發現內裡湧出大量色彩繽紛的心形朱古力，有榛子蓉黑朱古力及純黑朱古力，為愛侶帶來驚喜。另一款綻放心動黑朱古力禮盒，有印上「I Love You」字句的朱古力，搭配粉紅色及紅色心形朱古力，最啱向心儀對象表白，給對方心動心跳回憶。

Schoggi Meier
網上商店：按此
電話：2783 8663


 


 

敲敲你心朱古力 (粉紅色/粉藍色)內藏20顆心形朱古力$330( Schoggi Meier) 綻放心動黑朱古力禮盒$162( Schoggi Meier)

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