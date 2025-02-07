情人節2025｜甜蜜Sweet爆！浪漫情人節蛋糕合集

女人當然是要愛來寵幸的！男士們怕骨痺不想直呼ＩLove You，可以考慮買個靚靚甜蜜情人節蛋糕表達愛意，冧爆另一半吧！為大家精選以下造型浪漫精緻、風格優雅、悅目吸睛的情人節蛋糕，送給不同性格愛好的戀人，給對方小確幸的滋味、感動的驚喜回憶！

文：Vera Gee



Patisserie Millefeuille前三星法廚玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕 中環蘇豪法式精品餅店Patisserie Millefeuille，由曾擔任香港及東京文華酒店以及米芝蓮三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon的行政糕點法籍主廚Lionel Bodros主理，每天在店內使用優質法國材料及本地時令新鮮生果匠心巧製。情人節代表I Love You的招牌U形千層酥輕盈酥脆，奶油甜而不膩是記者親嘗過的千層酥天花板！而情人節限定L'Amour玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕，散發迷人玫瑰花香，滑溜的慕絲象徵戀人如膠似漆；微酸的紅莓及清新的荔枝中和甜膩，寓意情人之間的相處點滴。心型白朱古力裝飾更可加上自訂詞語，表達愛意。追加心形榛子餅乾馬卡龍，滿口法式甜蜜！ Patisserie Millefeuille

地址：中環蘇豪區士丹頓街16A號

WhatsApp：9317 1023

營業時間：星期二至六11:30am–7:30pm（星期日只限課程）

網址：https://www.patisseriemillefeuille.com/



文華餅店玫瑰紅桑子雲呢拿忌廉蛋糕 文華餅店的蛋糕一向出色，今年情人節以「愛的季節」為主題，設計了幾款紅色主調、格調高貴的蛋糕，有紅色心型絲絨質感的「黑朱古力心形士多啤梨果醬慕斯蛋糕」，以及中間放了紅玫瑰朱古力、鋪滿新鮮紅桑子的雲呢拿忌廉蛋糕，均象徵熱烈的愛情。再送上啤啤熊愛心朱古力，另一半一定甜蜜滿瀉！ 文華餅店

電話：2825 4008

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓

官網：https://hongkong.mandarinorientalshop.com/collections/valentines-day



Hotel ICON 士多啤梨開心果蛋糕 情人節限定的「士多啤梨開心果蛋糕」，鋪上大量香甜的士多啤梨，與開心果的濃郁堅果香氣完全融合。蛋糕外圍塗上富有層次感的純白忌廉，並加上金鉑點綴，漂亮悅目，無論另一半是年輕少女抑或熟女長者都一樣會投放心心眼！ Hotel ICON 地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN

電話：3400 1343

網上商店：https://bit.ly/3UlvWkC

發售日期：即日起至2月12日(須於取貨兩日前預購)

取貨日期：2月11日至14日

情人節士多啤梨開心果蛋糕 $288

Simply Pleasure x Smile花漾蛋糕 紅玫瑰的花語代表熱戀、熱情、真心真意，這款綴上盛放紅玫瑰花束的珍珠菊花茶百花蜂蜜雲呢拿海綿蛋糕，以珍珠菊花茶果凍、百花蜂蜜慕絲、雲呢拿海綿蛋糕拼湊而成，象徵熱烈愛意中藏著淡雅溫柔。 Smile + Simply Pleasure 專櫃

地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 B1 樓層 B102A 號舖

網址：sp-boutique.com



DALLOYAU「心之戀」蛋糕 荃灣有海之戀，法國殿堂級糕點名牌DALLOYAU就有款「心之戀」蛋糕，造型別緻搶眼，以紅桑子及大熱的開心果製作。酸酸甜甜的紅桑子果蓉與忌廉，搭配鬆軟的雲呢拿海綿蛋糕、開心果香緹忌廉及開心果脆脆餅底，莓果與堅果香氣口感層次豐富。蛋糕頂層放上巨大心形朱古力和可食用玫瑰花瓣點綴，表達愛意夠晒浪漫！ DALLOYAU

尖沙咀海港城港威商場3樓3220號舖

電話：3185 8330

網址：https://www.dalloyau.hk/





Pâtisserie Jane少女風花果蛋糕 本地人氣甜品店Pâtisserie Jane一直堅持以低糖低油、無添加防腐劑、豐富用料去做手工精緻甜點，情人節限定蛋糕也不例外。鬆軟的雲呢拿海綿蛋糕，鋪上馬斯卡彭忌廉、新鮮士多啤梨及玫瑰花裝飾，內餡由自家製士多啤梨玫瑰果醬及輕盈幼滑的馬斯卡彭忌廉組成，配上酥脆曲奇餅底，充滿花果香，帶來多層次享受。情人節蛋糕限定於2月14至16日三日期間限量發售。 Pâtisserie Jane

官方網站：按此

開放時間：上午9時至晚上7時

