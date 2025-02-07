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2025-02-07 16:00:00

情人節2025｜甜蜜Sweet爆！浪漫情人節蛋糕合集

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情人節2025｜甜蜜Sweet爆！浪漫情人節蛋糕合集

情人節2025｜甜蜜Sweet爆！浪漫情人節蛋糕合集

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女人當然是要愛來寵幸的！男士們怕骨痺不想直呼ＩLove You，可以考慮買個靚靚甜蜜情人節蛋糕表達愛意，冧爆另一半吧！為大家精選以下造型浪漫精緻、風格優雅、悅目吸睛的情人節蛋糕，送給不同性格愛好的戀人，給對方小確幸的滋味、感動的驚喜回憶！
文：Vera Gee
 

Patisserie Millefeuille前三星法廚玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕

中環蘇豪法式精品餅店Patisserie Millefeuille，由曾擔任香港及東京文華酒店以及米芝蓮三星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon的行政糕點法籍主廚Lionel Bodros主理，每天在店內使用優質法國材料及本地時令新鮮生果匠心巧製。情人節代表I Love You的招牌U形千層酥輕盈酥脆，奶油甜而不膩是記者親嘗過的千層酥天花板！而情人節限定L'Amour玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕，散發迷人玫瑰花香，滑溜的慕絲象徵戀人如膠似漆；微酸的紅莓及清新的荔枝中和甜膩，寓意情人之間的相處點滴。心型白朱古力裝飾更可加上自訂詞語，表達愛意。追加心形榛子餅乾馬卡龍，滿口法式甜蜜！

Patisserie Millefeuille
地址：中環蘇豪區士丹頓街16A號
WhatsApp：9317 1023
營業時間：星期二至六11:30am–7:30pm（星期日只限課程）
網址：https://www.patisseriemillefeuille.com/
 

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L'Amour$288 玫瑰紅莓荔枝慕絲蛋糕在情人節期間每天鮮製，於2月8-15日期間供應。(Patisserie Millefeuille) 限量版心形榛子餅乾馬卡龍$72樽 馬卡龍的煙韌搭配餅乾的香脆，於2月8-15日期間限量供應，須1日前網上預訂。(Patisserie Millefeuille) 心形榛子餅乾馬卡龍配店內的咖啡一流！ 招牌U形千層酥有四種口味$128起 酥皮鬆脆，奶油甜而不膩。有雲呢拿榛果、開心果紅莓、朱古力及咖啡千層酥。(Patisserie Millefeuille) 店內設有座位，充滿法國情懷。

文華餅店玫瑰紅桑子雲呢拿忌廉蛋糕 

文華餅店的蛋糕一向出色，今年情人節以「愛的季節」為主題，設計了幾款紅色主調、格調高貴的蛋糕，有紅色心型絲絨質感的「黑朱古力心形士多啤梨果醬慕斯蛋糕」，以及中間放了紅玫瑰朱古力、鋪滿新鮮紅桑子的雲呢拿忌廉蛋糕，均象徵熱烈的愛情。再送上啤啤熊愛心朱古力，另一半一定甜蜜滿瀉！

文華餅店
電話：2825 4008
地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店閣樓
官網：https://hongkong.mandarinorientalshop.com/collections/valentines-day
 

情人節玫瑰紅桑子雲呢拿忌廉蛋糕$588(文華餅店) 黑朱古力心形士多啤梨果醬慕斯蛋糕$528(文華餅店) Sweet Heart草莓黑朱古力慕絲蛋糕$82 啤啤熊愛心朱古力$688(文華餅店)

Hotel ICON 士多啤梨開心果蛋糕

情人節限定的「士多啤梨開心果蛋糕」，鋪上大量香甜的士多啤梨，與開心果的濃郁堅果香氣完全融合。蛋糕外圍塗上富有層次感的純白忌廉，並加上金鉑點綴，漂亮悅目，無論另一半是年輕少女抑或熟女長者都一樣會投放心心眼！

Hotel ICON

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN
電話：3400 1343
網上商店：https://bit.ly/3UlvWkC
發售日期：即日起至2月12日(須於取貨兩日前預購)
取貨日期：2月11日至14日

情人節士多啤梨開心果蛋糕 $288

情人節士多啤梨開心果蛋糕 $288

Simply Pleasure x Smile花漾蛋糕

紅玫瑰的花語代表熱戀、熱情、真心真意，這款綴上盛放紅玫瑰花束的珍珠菊花茶百花蜂蜜雲呢拿海綿蛋糕，以珍珠菊花茶果凍、百花蜂蜜慕絲、雲呢拿海綿蛋糕拼湊而成，象徵熱烈愛意中藏著淡雅溫柔。

Smile + Simply Pleasure 專櫃
地址：尖沙咀河內道 18 號 K11 購物藝術館 B1 樓層 B102A 號舖 
網址：sp-boutique.com
 

Simply Pleasure珍珠菊花茶百花蜂蜜雲呢拿海綿蛋糕 $298 8cm/$638 16cm/$1188 22cm (供應日期至2月28日) Simply Pleasure法國朱古力果香玫瑰雪芳蛋糕$228 4吋/$438 6吋｜$798 8吋 法國朱古力雪芳蛋糕伴以法國朱古力慕絲、果香玫瑰果凍及鮮花瓣。(供應日期至2月28日) Smile洛神花草莓柚子花果蛋糕$248 10cm/$488 15cm/$818 20cm 由洛神花草莓果凍、柚子吉士、花果海綿蛋糕混合製成。 (供應日期至2月28日) Simply Pleasure森林雜莓花果蛋糕伴粉玫瑰永生花球 $568 4吋/$848 6吋/$1198 8吋 恆常款式持續供應

DALLOYAU「心之戀」蛋糕

荃灣有海之戀，法國殿堂級糕點名牌DALLOYAU就有款「心之戀」蛋糕，造型別緻搶眼，以紅桑子及大熱的開心果製作。酸酸甜甜的紅桑子果蓉與忌廉，搭配鬆軟的雲呢拿海綿蛋糕、開心果香緹忌廉及開心果脆脆餅底，莓果與堅果香氣口感層次豐富。蛋糕頂層放上巨大心形朱古力和可食用玫瑰花瓣點綴，表達愛意夠晒浪漫！

DALLOYAU
尖沙咀海港城港威商場3樓3220號舖
電話：3185 8330  
網址：https://www.dalloyau.hk/
 


 

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DALLOYAU「心之戀」蛋糕$298 DALLOYAU蕾絲朱古力禮盒 $188 心形蕾絲朱古力外殼由廚師巧手製作，內裡放了由客人挑選的法國手造朱古力，充滿心思。

Pâtisserie Jane少女風花果蛋糕

本地人氣甜品店Pâtisserie Jane一直堅持以低糖低油、無添加防腐劑、豐富用料去做手工精緻甜點，情人節限定蛋糕也不例外。鬆軟的雲呢拿海綿蛋糕，鋪上馬斯卡彭忌廉、新鮮士多啤梨及玫瑰花裝飾，內餡由自家製士多啤梨玫瑰果醬及輕盈幼滑的馬斯卡彭忌廉組成，配上酥脆曲奇餅底，充滿花果香，帶來多層次享受。情人節蛋糕限定於2月14至16日三日期間限量發售。

Pâtisserie Jane
官方網站：按此 
開放時間：上午9時至晚上7時
 

Pâtisserie Jane情人節限定蛋糕$388/5吋，限定於2月14至16日期間限量發售，需兩日前在官方網站訂購。 Pâtisserie Jane情人節限定蛋糕以雲呢拿海綿蛋糕，馬斯卡彭忌廉、新鮮士多啤梨、士多啤梨玫瑰果醬、曲奇餅底組成。 Pâtisserie Jane香檳玫瑰蛋糕$368/4吋、$468/5吋、$568/6吋，需兩日前預訂。玫瑰蛋糕搭配香檳慕斯，內藏香檳浸白提子乾，散發醉人香氣。外層鋪上香緹忌廉，並以乾花裝飾點綴。

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