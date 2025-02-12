情人節2025｜盤點香港情人元宵節商場打卡位及活動 厚面子/桃花樹林/猜燈謎撈金魚（持續更新）

今年的情人節及元宵節日子相近，相信不少情侶會安排於同一日慶祝中西情人節。預約餐廳吃飯慶祝當然屬情人節指定動作。吃飯後，不妨到以下商場打卡位合照留念，盡情投入中西情人節的甜蜜之中！

由即日起至2月16日，沙田新城市廣場設「桃花開運庭園」。當中最為矚目是全長5.5米，放滿象徵希望及愛情的櫻花與山茶花的步道。旁邊亦設立4米高的祈願桃花樹及桃花心語林亦是打卡熱點。商場同時舉辦一系列活動，包括經典遊戲猜燈謎。

情人節當然要抱抱身邊摯愛！ MOKO 新世紀廣場由即日起聯乘本地人氣插畫家Cheeky Cheeky厚面子，以花墟及金魚街等地標為靈感，設5大旺角主題打卡位。在「厚面花墟」及「厚想運到金魚街」擺放3米高的招財貓、巨型金魚缸及厚面子，絕對是粉絲必影。

情人節 2025 ｜北角匯 人寵海濱嘉年華

北角匯特意舉辦「人寵甜蜜蜜‧海濱嘉年華」，顧客由即日起至2月23日的每個周末及情人節當天可帶同摯愛及毛孩到訪。現場將設「甜蜜蜜市場」，帶來多款人寵小食及日用品。擺滿櫻花的「戶外祈願櫻花園」最適合與毛孩一起打卡。只要出示「戶外祈願櫻花園」或東岸板道打卡照，以及北角匯社交平台，即有機會獲贈寵物零食。

【人寵甜蜜蜜市集】

日期： 2月14至16日及2月22至23日