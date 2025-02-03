今個情人節即將到來，是時候揀好餐廳，與伴侶享受浪漫大餐。如果有意想食鐵板燒，可以去龍亭享受情人節大餐，現更推出買一送一優惠！人均$657起即可品味精緻佳餚，歎盡韓牛、燒龍蝦、法國黑魚子醬生蠔、慢煮鮑魚等十品料理。今日(3日)下午3時開搶，即睇內文了解詳請！

極品韓牛龍蝦十道菜套餐

旅遊平台KKday推出龍亭買一送一優惠，套餐包括醬油漬三文魚頭軟骨海草昆布、熟成挪威三文魚牛油果他他、加拿大海膽伴法國黑魚子醬生蠔、鐵板頂級鵝肝忌廉蛋白mousse菠蘿雪葩、秘製海膽醬燒澳洲龍蝦、鐵板白松露燒慢煮澳洲鮑魚、鐵板韓國1++韓牛薄燒或可加購極品松本厚燒A5和牛($198)、鐵板時令海鮮炒飯、廚師精選是日湯品，以及紅酒玫瑰花。午市及晚市劃一人均$657，2至3月均可預約，包括白色情人節。

KKday 優惠: HK$1,314/2位，平均HK$657/位（原價HK$2,628/2位）（現場另收加一服務費）

立即開搶：請按此

預訂期： 2025年2月3日15:00至2月9日23:59

用餐日期：2025年2月4日至2025年3月31日

用餐時間：（午市）12:00 – 14:00；（晚市）18:00 – 23:00