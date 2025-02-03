情人節2025｜AIRSIDE商廈外牆化身巨型LED屏幕 投射愛情訊息

南豐集團旗下的啟德AIRSIDE聯乘香港沙田萬怡酒店，推出「Light Up Your Love」活動，不單可於香港沙田萬怡酒店共渡甜蜜浪漫時光，更可於全九龍東獨家、高逾30層的AIRSIDE商場甲級商廈外牆LED屏幕，投射出專屬愛情訊息，於啟德郵輪及繁華維港前向愛人發放璀璨愛意！而商場正門高8米、闊12米的LED巨型屏幕式拱門亦將化成戀愛之門。

高逾30層商廈外牆LED屏幕投射專屬愛情訊息 AIRSIDE超過40,000平方米、高逾30層商廈外牆LED屏幕將於今個2月，化身示愛牆，更是亞太區其中一道最高像素的屏幕。讓大家在維港及啟德郵輪碼頭的襯托下，向愛人傳遞專屬愛情訊息，由全城一起作甜蜜見證！於2025年2月內，預約「Light Up Your Love」套餐，即可在「I Love You」、「Will You Marry Me」、「Happy B-Day」和「Happy V-Day」4個選項中，選出一個最符合你心意的愛情訊息，並加上你與愛人的名字，即可於繁華鬧市中，向全世界宣告二人的愛情，成就最難忘的情人節。另外，於AIRSIDE商場正門高8米、闊12米拱門LED巨型屏幕，亦同時顯示愛情訊息，手牽手穿越寫有你和愛人名字的拱門。

香港沙田萬怡酒店 共渡甜蜜浪漫時光 另外，於2024年2月內，可於香港沙田萬怡酒店預訂「慶典套房住宿計劃」，享受醉人時光，與愛人打造難忘回憶。香港沙田萬怡酒店「慶典套房住宿計劃」包括一晚套房住宿、指定慶祝蛋糕 (0.5磅) 、LEVELthirty Lounge & Bar 晚市套餐或MoMo Café 助晚餐 (2位客人) ，以及 MoMo Café 自助早餐 (2位客人)，與愛人盡享浪漫美滿的住宿體驗。

AIRSIDE 聯乘 香港沙田萬怡酒店「Light Up Your Love」 預約日期：2025年1月20日至2月23日

留言播放日期：2025年1月28日至3月2日

留言播放時間：下午6時至晚上9時（每節30分鐘）

地點：AIRSIDE地下禮賓部

詳情：

- 留言播放須預早7天前預約及提交留言播放時間、甜蜜字句選擇、您及摯愛名字。

- 留言播放每節只限1對情侶或閠蜜參與，額滿即止。

費用及活動內容：

費用：港幣$22,648 起 / 2 人*

- 1束浪漫花束

- 1 隻AIRSIDE 可愛熊仔

- 1束心形氣球

- 10分鐘LED拱形屏幕動畫留言播放#

- 10分鐘AIRSIDE外牆動畫留言播放^ 香港沙田萬怡酒店「慶典套房住宿計劃」+，包括：

- 一晚指定套房住宿

- 指定慶祝蛋糕 (0.5磅)

- LEVELthirty Lounge & Bar 晚市套餐或MoMo Café 自助晚餐 (2位客人)

- MoMo Cafe 自助早餐 (2位客人) 香港沙田萬怡酒店「慶典套房住宿計劃」預訂鏈結：



AIRSIDE「Light Up Your Love」詳情