南豐集團旗下的啟德AIRSIDE聯乘香港沙田萬怡酒店,推出「Light Up Your Love」活動,不單可於香港沙田萬怡酒店共渡甜蜜浪漫時光,更可於全九龍東獨家、高逾30層的AIRSIDE商場甲級商廈外牆LED屏幕,投射出專屬愛情訊息,於啟德郵輪及繁華維港前向愛人發放璀璨愛意!而商場正門高8米、闊12米的LED巨型屏幕式拱門亦將化成戀愛之門。

高逾30層商廈外牆LED屏幕投射專屬愛情訊息

AIRSIDE超過40,000平方米、高逾30層商廈外牆LED屏幕將於今個2月,化身示愛牆,更是亞太區其中一道最高像素的屏幕。讓大家在維港及啟德郵輪碼頭的襯托下,向愛人傳遞專屬愛情訊息,由全城一起作甜蜜見證!於2025年2月內,預約「Light Up Your Love」套餐,即可在「I Love You」、「Will You Marry Me」、「Happy B-Day」和「Happy V-Day」4個選項中,選出一個最符合你心意的愛情訊息,並加上你與愛人的名字,即可於繁華鬧市中,向全世界宣告二人的愛情,成就最難忘的情人節。另外,於AIRSIDE商場正門高8米、闊12米拱門LED巨型屏幕,亦同時顯示愛情訊息,手牽手穿越寫有你和愛人名字的拱門。