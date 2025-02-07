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2025-02-07 18:00:00

情人節2025｜Cle de Peau Beaute情人節限定系列 由紅線牽引的浪漫彩妝

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情人節2025｜Cle de Peau Beaute情人節限定系列 由紅線牽引的浪漫彩妝

情人節2025｜Cle de Peau Beaute情人節限定系列 由紅線牽引的浪漫彩妝

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不少女生會去台灣月老廟求紅線，祈求正緣早日來臨，但原來在法國，紅線也寓意命運的牽引，象徵愛與守護。Clé de Peau Beauté今年再次與法國著名藝術家Alex OrvainMarine Montagnier合作，推出2025年情人節珍藏版Precious Bonds of the Heart限定系列，頌揚紅線牽引的奇妙緣分。系列以金、紅及黑三色配搭，以Clé de Peau Beauté經典寶石多元切割面，及紅線勾勒的流線心形為主要設計圖案，加上鑰匙圖案，喻意透過鑰匙，將刻骨銘心的回憶永久保存，絕對是有心思又實用的節日禮物。

Cle de Peau Beaute推出2025年情人節珍藏版 Precious Bonds of the Heart限定系列

Cle de Peau Beaute推出2025年情人節珍藏版 Precious Bonds of the Heart限定系列

紅線在法國象徵愛與守護，同時寓意繫著彼此的命運；而在亞洲，相傳月老會用紅線把命定伴侶綁在一起，促成良緣。這個不謀而合的巧合，正好為這個慶祝愛的節日添上浪漫氣氛。情人節將至，不妨向另一半、家人、摯友，甚至是自己(一切的愛由愛自己開始！)，送上精緻小禮物，讓愛意瀰漫，感受生活中的小確幸。

珍藏版的Precious Bonds of the Heart限定系列包括Radiant Cushion Foundation Dewy鑽光水凝瑰漾氣墊粉底、Luminizing Face Enhancer亮膚光映粉，以及Lipstick柔亮唇膏，3款都是品牌的王牌產品，回購率極高，相信另一半收到一定滿意！

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Precious Bonds of the Heart限定系列 亮膚光映粉 #17 $800

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Clé de Peau Beauté 情人節限定系列 亮膚光映粉 #17

限定系列的亮膚光映粉，粉盒設計靈感源於寶石，以寶石多元切割面搭配流金色澤，盒面以紅線勾勒流線心形，加上黑色與金色線條添上星光，喻意在漆黑夜空下都能盡現鑽亮光采。打開粉盒，同樣可見如寶石的閃爍光芒：Clé de Peau Beauté的獨家光感變彩技術，以纖細蛋白石粉末映照菱動光芒，折射出多維角度的鑽鉑光澤，裡裡外外都展現出細緻靈動的光芒。

光映粉加入精緻摩洛哥堅果油等保濕成分，配合賦活光感技術，賦予亮膚光映粉柔滑纖細質感，輕掃上顴骨及太陽穴位置，打造立體輪廓，同時提亮肌膚的剔透感，即時提升膚質。

Precious Bonds of the Heart限定系列 鑽光水凝瑰漾氣墊粉底 SPF25 PA+++ $800

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Precious Bonds of the Heart限定系列 鑽光水凝瑰漾氣墊粉底 

而鑽光水凝瑰漾氣墊粉底，粉盒同樣以紅線畫上優雅流暢的心形線條，如紅線劃破漆黑夜空，為命中註定的戀人繫上幸福絲線，散射的金光光線仿如星光折射，閃爍生輝。

氣墊粉底添加獨家護膚成分「智能亮肌精華」，締造可多層塗抹的輕盈無瑕感，達至最佳遮瑕效果。氣墊粉底同時注入稀有的保加利亞玫瑰保濕複合成分，發揮保濕鎖水功效；同時有效持久控油，擊退暗啞，抑制油光，預防脫妝，而不會有乾裂的浮粉痕跡及面具感問題。特別設計的粉撲貼合肌膚，可輕鬆塗抹臉部最細微位置和最刁鑽角度，妝效更精準。

Precious Bonds of the Heart限定系列 柔亮唇膏

限定系列的柔亮唇膏，也是融合護膚及彩妝，啟發自鑽石多元折射，可調控唇膏上的光線折射，修飾及隱藏不均勻等瑕疵。加上全新長效柔滑唇油精緻摩洛哥堅果油，打造柔潤質感，順滑塗抹，持久滋潤；而昇華版剔透色素科技EX，帶來顯色度極高的鮮明色彩，不會暗啞失色。

Precious Bonds of the Heart限定系列 柔亮唇膏#5 $480

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