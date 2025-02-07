不少女生會去台灣月老廟求紅線，祈求正緣早日來臨，但原來在法國，紅線也寓意命運的牽引，象徵愛與守護。Clé de Peau Beauté今年再次與法國著名藝術家Alex Orvain及Marine Montagnier合作，推出2025年情人節珍藏版Precious Bonds of the Heart限定系列，頌揚紅線牽引的奇妙緣分。系列以金、紅及黑三色配搭，以Clé de Peau Beauté經典寶石多元切割面，及紅線勾勒的流線心形為主要設計圖案，加上鑰匙圖案，喻意透過鑰匙，將刻骨銘心的回憶永久保存，絕對是有心思又實用的節日禮物。

紅線在法國象徵愛與守護，同時寓意繫著彼此的命運；而在亞洲，相傳月老會用紅線把命定伴侶綁在一起，促成良緣。這個不謀而合的巧合，正好為這個慶祝愛的節日添上浪漫氣氛。情人節將至，不妨向另一半、家人、摯友，甚至是自己(一切的愛由愛自己開始！)，送上精緻小禮物，讓愛意瀰漫，感受生活中的小確幸。

珍藏版的Precious Bonds of the Heart限定系列包括Radiant Cushion Foundation Dewy鑽光水凝瑰漾氣墊粉底、Luminizing Face Enhancer亮膚光映粉，以及Lipstick柔亮唇膏，3款都是品牌的王牌產品，回購率極高，相信另一半收到一定滿意！