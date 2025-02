兩款甜蜜口味 配搭Moon2 Edition聯乘包裝

今年情人節,DREYER’S D-COLLECTION邀請本地人氣情侶插畫Mr n Mrs Moon設計限定版包裝,寄語「Love you to the moon and back!」。系列共有兩款口味:DREYER’S D-COLLECTION心形加州士多啤梨脆皮雪糕批,以比利時朱古力脆皮包裹着加州士多啤梨雪糕,外層撒上杏仁粒,濃郁的朱古力脆皮與酸甜的士多啤梨味如契合美好的愛情;而心形加州士多啤梨雪葩條同樣以加州的士多啤梨果醬製作而成,酸甜馥郁,雪葩質感在口中融化,散發如初戀的果甜芬芳。