情人節2025｜DREYER’S x Mr n Mrs Moon心形雪糕批及雪葩條 送限量版絨毛花

今個情人節，DREYER’S D-COLLECTION再度推出去年大受歡迎的心形雪糕批和雪葩條，並與本地人氣插畫Mr n Mrs Moon聯乘推出限量Moon2 Edition甜蜜包裝，只要將兩款口味的限定版包裝拼在一起，即可以合拼成愛心圖案，與另一半一人一款，甜蜜過節！

DREYER’S D-COLLECTION與本地人氣插畫Mr n Mrs Moon聯乘，推出限量Moon2 Edition甜蜜包裝。

兩款甜蜜口味 配搭Moon2 Edition聯乘包裝 今年情人節，DREYER’S D-COLLECTION邀請本地人氣情侶插畫Mr n Mrs Moon設計限定版包裝，寄語「Love you to the moon and back!」。系列共有兩款口味：DREYER’S D-COLLECTION心形加州士多啤梨脆皮雪糕批，以比利時朱古力脆皮包裹着加州士多啤梨雪糕，外層撒上杏仁粒，濃郁的朱古力脆皮與酸甜的士多啤梨味如契合美好的愛情；而心形加州士多啤梨雪葩條同樣以加州的士多啤梨果醬製作而成，酸甜馥郁，雪葩質感在口中融化，散發如初戀的果甜芬芳。

兩款包裝除了吸睛的粉紅色包裝，還有本次特別聯乘的Mr n Mrs Moon插畫，只要將兩款口味拼湊在一起，就會出現一顆完整心心，與情人一人一支拿起「打卡」，一同享受幸福滋味。

送Mr n Mrs Moon 限量版絨毛花 DREYER’S D-COLLECTION更為大家帶來情人節限定禮遇，由2月14日當天起，到限定7-Eleven便利店購買2件DREYER’S D-COLLECTION 心形加州士多啤梨雪糕批或雪葩條，即享$45/2件限時優惠，更有機會獲得獨家聯乘禮品——DREYER’S D-COLLECTION x Mr n Mrs Moon 限量版絨毛花，無論是告白還是温馨「打卡」都相當合適！