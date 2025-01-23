情人節2025｜Snoopy情約二月@愉景灣 免費搭船/沙灘LED燭光砌大型史諾比/餐飲套餐

情人節快到，愉景灣推出「Snoopy 情約二月@愉景灣」活動，同時慶祝家喻戶曉的花生漫畫卡通人物誕生75週年！屆時大白灣沙灘將會點亮數千顆LED燭光，排列成15組史諾比卡通人物及心形圖案，現場更有多個Snoopy打卡位、音樂Busking，愉景灣更於情人節當晚安排免費渡輪！

大白灣沙灘於2月14日將點亮超過5,000 LED燭光，排列成15組史諾比卡通人物及心形圖案，為增添浪漫氣氛，屆時沙灘還會出現煙霧泡泡效果，噴出柔和的煙霧泡泡，讓整個環境更加夢幻迷人。本地人氣Busking樂隊 The Flame亦將在情人節當晚於大白灣沙灘獻上甜蜜情歌。此外，愉景灣還將會在D’Deck海濱長廊和愉景北心鎖長廊設置史諾比燈飾，讓花生迷及情侶打卡。在大白灣沙灘上還有機會看到對岸主題公園的多媒體光影匯演。

愉景灣特別於即日至2月10日推出了情人節預購套餐，情侶們可透過「香港愉景灣」社交媒體或Klook以優惠價預訂花束及餐飲禮遇。花束套餐由$680起，包括由Bloom 提供的南非厄瓜多爾玫瑰花束及限量版愉景灣心鎖禮盒。餐飲套餐由$1,533起，除了包括花束及心鎖外，更可選擇中、西或韓式的浪漫情人節套餐及回程船票兩張。凡選購任何預購套餐，均可獲贈限量版史諾比手機掛繩乙條。

情人節夜免費渡輪

愉景灣現推出情人節免費渡輪優惠！乘客可免費乘搭2月14日晚上18:50由中環3號碼頭前往愉景灣的渡輪班次。是次優惠是愉景灣送給情侶的一份甜蜜節日禮物，鼓勵大家繼續支持留港消費。(優惠必須以八達通入閘，僅限單程及單一班次。先到先得，額滿即止。)

限量版史諾比手機掛繩

由2月1日至2月28日，顧客凡在愉景灣消費滿港幣300元並追蹤 @VisitDiscoveryBay社交媒體，即可獲得限量版史諾比手機掛繩乙條。