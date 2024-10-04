情侶必睇！盤點5個泰國＋越南浪漫住宿 200支蠟燭燭光晚餐/雙人泡浴/蜜月套餐

泰國和越南都是港人外遊度假首選國家，兩地都有不少高質住宿適合情侶去旅行時入住。今次為大家盤點5個Fusion Hotel Group 旗下位於越南與泰國的奢華酒店和度假村，同樣推出了全新專為情侶設計的浪漫住宿套餐，包括200支蠟燭燭光晚餐、雙人泡浴、蜜月套餐等，去東南亞旅遊都可以感受浪漫時刻！

越南歸仁Maia Quy Nhon

位於越南歸仁的 Maia Quy Nhon特別推出「Maiamour」住宿套餐，專為情侶打造的浪漫海濱餐飲體驗，其中包括健康之旅、浪漫雙人泡浴體驗、定制夜床服務，以及日落前雞尾酒、雙人下午茶和專屬別墅花卉布置。



Maia Quy Nhon網站