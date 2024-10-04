情侶必睇！盤點5個泰國＋越南浪漫住宿 200支蠟燭燭光晚餐/雙人泡浴/蜜月套餐

泰國和越南都是港人外遊度假首選國家，兩地都有不少高質住宿適合情侶去旅行時入住。今次為大家盤點5個Fusion Hotel Group 旗下位於越南與泰國的奢華酒店和度假村，同樣推出了全新專為情侶設計的浪漫住宿套餐，包括200支蠟燭燭光晚餐、雙人泡浴、蜜月套餐等，去東南亞旅遊都可以感受浪漫時刻！
越南歸仁Maia Quy Nhon
位於越南歸仁的 Maia Quy Nhon特別推出「Maiamour」住宿套餐，專為情侶打造的浪漫海濱餐飲體驗，其中包括健康之旅、浪漫雙人泡浴體驗、定制夜床服務，以及日落前雞尾酒、雙人下午茶和專屬別墅花卉布置。
Maia Quy Nhon網站
越南Fusion Resort Cam Ranh 200支蠟燭燭光晚餐
追求浪漫氣氛的話，推介入住Fusion Resort Cam Ranh ，度假村坐落於一座28米高的沙丘上，俯瞰 Cam Ranh 灣的美麗景色。度假村為住客準備好一系列浪漫滿分的難忘驚喜，包括在沙灘上點燃200支蠟燭的燭光晚餐，隨後享受搭配100朵玫瑰、蠟燭、蜂蜜牛奶巧克力和草藥的「Fusion Bath Bliss」雙人泡浴體驗，以上住宿套餐的價格從每晚每對情侶1,200美元起。
Fusion Resort Cam Ranh網站
越南Fusion Suites Vung Tau 蜜月套餐
位於越南南部的 Fusion Suites Vung Tau 擁有風景如畫的屋頂無邊際泳池，最新推出的全新蜜月套餐，包含兩天一夜的舒適住宿、雙人尊貴體驗的水療護理，以及由酒店主廚精心設計的浪漫燭光晚餐，讓情侶們度過甜蜜滿溢的難忘瞬間，套餐價格從280美元起。
Fusion Suites Vung Tau 網站
泰國普吉島Fusion Suites Phuket Patong
泰國普吉島的 Fusion Suites Phuket Patong 坐落於郁郁蒼蒼的熱帶山丘之上，俯瞰碧海藍天的安達曼海與芭東海灘，風光美不勝收。Fusion Suites Phuket Patong 為情侶推出全新「Grand Deluxe Jacuzzi - Spa Retreat」套餐，包含雙人舒壓按摩及每日精緻雙人早餐，價格每晚每房4,200泰銖（約123美元）起。
泰國GLOW Ao Nang Krabi 情侶套票
位於泰國南部的 GLOW Ao Nang Krabi 素有「海灘天堂」之稱，是海景迷人的理想度假勝地。最近度假村推出了全新滿載愛意的情侶套票，套餐價格從1500泰銖起，包含一晚舒適舒適愜意的高級房住宿及精緻豐盛的早餐。
GLOW Ao Nang Krabi 網站