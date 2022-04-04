情趣穴位｜中醫教你6式穴位按摩 提升性生活質素

香港人出名壓力大，或多或少都會影響性生活品質。全球愉悅品牌We-Vibe早前的調查顯示，港人對性生活的平均滿意度只有6.12分，隨著中醫愈來愈獲得國際認可，We-Vibe找來香港註冊中醫師及持牌營養師李少蕙醫師（Ruth），介紹中醫藥如何通過穴位按摩，以自然、非侵入性的方式，幫助實現更高水平的性健康。

中醫的性健康基礎不在於生殖器，而是在於腎臟，這個系統不只是一個過濾器官，更是生命之源，蘊藏著活力和長壽的精髓。性慾也取決於腎臟陰陽的平衡，腎陽在身體裡就像陽光，溫暖生殖器官；而腎陰則在身體裡就像水流，會滋養精髓。

港人對性生活的平均滿意度僅 6.12 分

中醫藥是一種整體療法：沒有單一的草藥或穴位可以神奇地將人變成性愛動物。根據We-Vibe最近的調查顯示，在1到10的分數裡，香港居民的平均性慾為 6.1，對性生活的平均滿意度為6.12。