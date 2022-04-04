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2022-04-04 18:00:00

情趣穴位｜中醫教你6式穴位按摩 提升性生活質素

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情趣穴位｜中醫教你6式穴位按摩 提升性生活質素

情趣穴位｜中醫教你6式穴位按摩 提升性生活質素

香港人出名壓力大，或多或少都會影響性生活品質。全球愉悅品牌We-Vibe早前的調查顯示，港人對性生活的平均滿意度只有6.12分，隨著中醫愈來愈獲得國際認可，We-Vibe找來香港註冊中醫師及持牌營養師李少蕙醫師（Ruth），介紹中醫藥如何通過穴位按摩，以自然、非侵入性的方式幫助實現高水平的性健康。

註冊中醫師及持牌營養師李少蕙醫師（Ruth）

註冊中醫師及持牌營養師李少蕙醫師（Ruth）

中醫的性健康基礎不在於生殖器，而是在於腎臟，這個系統不只是一個過濾器官，更是生命之源，蘊藏著活力和長壽的精髓。性慾也取決於腎臟陰陽的平衡，腎陽在身體裡就像陽光，溫暖生殖器官；而腎陰則在身體裡就像水流，會滋養精髓。

港人對性生活的平均滿意度僅6.12

中醫藥是一種整體療法：沒有單一的草藥或穴位可以神奇地將人變成性愛動物。根據We-Vibe最近的調查顯示，在110的分數裡，香港居民的平均性慾為 6.1，對性生活的平均滿意度為6.12

以中醫藥提升性健康

從中醫的角度來看，性慾低下和不滿意的性表現的根源在於陰陽之間的潛在不平衡及不和諧。透過針灸、穴位按摩、拔罐、艾灸，甚至涼茶，提供不同程度的性健康益處，例如提高性慾、促進自然潤滑及提高性能力並增強耐力。

振動器對按摩穴位十分有用，We-Vibe推薦受歡迎產品來進行自我穴位按摩。

振動器對按摩穴位十分有用，We-Vibe推薦受歡迎產品來進行自我穴位按摩。

針灸及穴位按摩怎樣幫助性健康？

針灸和穴位按摩的原理相同，但刺激程度卻不同：針灸通過將針插入身體穴位約30分鐘提供更強刺激；穴位按摩則利用指尖或工具來按住及按摩該區域。雖然針灸在操縱氣流量方面更有效，但需要由持牌針灸師進行，而穴位按摩是一種低成本、安全、簡單的自我保健方式，每個人都可以做到。按摩穴位是道家「陰陽能量整合」實踐中的關鍵部分，振動器被證明在這個過程中十分有用，We-Vibe推薦一些受歡迎產品來進行自我穴位按摩治療，只要留意以下穴位，任何人都可以在家中進行：

三陰交SP6：位於腳踝內側骨凸點上四隻手指寬的位置。這是滋陰必用的穴位，因為它是腎、肝、脾三陰經的交匯處。We-Vibe Touch X($780)的超柔軟矽令它成為刺激這一個穴位的完美工具。 湧泉穴KI1：在足底，腳食趾根部及腳跟之間三分一的地方，穴位在腳趾捲曲時會出現凹陷。它是腎經的第一個穴位。這個穴位除了對激活腎氣大有好處外，對安神及平衡心臟系統過熱也很有效果。Touch X的8種強度等級及7種模式，可以提供深而有力的振動按摩。 太衝穴LR3：位於足背，腳拇趾與腳食趾之間的凹位。經常被用於行氣，有利於減輕壓力及焦慮感。Touch X是防水的，在任何地方都可以輕鬆按摩這個穴位，而且容易清潔。 氣海穴CV6：位於肚臍下兩隻手指寬的位置。這個穴位以補氣入體內（特别是生殖系统）而聞名。一個調節婦科及性狀況的重要穴位。Tango X($620)方便及環保，充電一次即可進行長達120分鐘的按摩。 氣海穴位於肚臍下兩隻手指寬的位置。 中極穴CV3：位於肚臍下六隻手指寬中線上的位置。這個穴位有助增強腎精及緩和生殖及泌尿系統的停滯。Tango X方便及環保，充電一次即可進行長達120分鐘的按摩。 腎俞穴BL23：在背部，第2腰椎棘突下緣外側三隻手指寬的位置。這個穴位又稱為「活力之海」，是補腎陰腎陽及促進腎精生成的重要穴位。 腎俞穴位於背部，第2腰椎棘突下緣外側三隻手指寬的位置。 We-Vibe Touch $780 Tango X $620
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