情趣穴位｜中醫教你6式穴位按摩 提升性生活質素

香港人出名壓力大，或多或少都會影響性生活品質。全球愉悅品牌We-Vibe早前的調查顯示，港人對性生活的平均滿意度只有6.12分，隨著中醫愈來愈獲得國際認可，We-Vibe找來香港註冊中醫師及持牌營養師李少蕙醫師（Ruth），介紹中醫藥如何通過穴位按摩，以自然、非侵入性的方式，幫助實現更高水平的性健康。
中醫的性健康基礎不在於生殖器，而是在於腎臟，這個系統不只是一個過濾器官，更是生命之源，蘊藏著活力和長壽的精髓。性慾也取決於腎臟陰陽的平衡，腎陽在身體裡就像陽光，溫暖生殖器官；而腎陰則在身體裡就像水流，會滋養精髓。
港人對性生活的平均滿意度僅6.12分
中醫藥是一種整體療法：沒有單一的草藥或穴位可以神奇地將人變成性愛動物。根據We-Vibe最近的調查顯示，在1到10的分數裡，香港居民的平均性慾為 6.1，對性生活的平均滿意度為6.12。
以中醫藥提升性健康
從中醫的角度來看，性慾低下和不滿意的性表現的根源在於陰陽之間的潛在不平衡及不和諧。透過針灸、穴位按摩、拔罐、艾灸，甚至涼茶，提供不同程度的性健康益處，例如提高性慾、促進自然潤滑及提高性能力並增強耐力。
針灸及穴位按摩怎樣幫助性健康？
針灸和穴位按摩的原理相同，但刺激程度卻不同：針灸通過將針插入身體穴位約30分鐘提供更強刺激；穴位按摩則利用指尖或工具來按住及按摩該區域。雖然針灸在操縱氣流量方面更有效，但需要由持牌針灸師進行，而穴位按摩是一種低成本、安全、簡單的自我保健方式，每個人都可以做到。按摩穴位是道家「陰陽能量整合」實踐中的關鍵部分，振動器被證明在這個過程中十分有用，We-Vibe推薦一些受歡迎產品來進行自我穴位按摩治療，只要留意以下穴位，任何人都可以在家中進行：