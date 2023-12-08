惠康優惠｜惠康買滿$50參加抽獎！贏直升機遊維港/Switch/teamLab/AIA友邦嘉年華門票

惠康優惠｜臨近年尾，不少商戶都紛紛推出優惠。惠康超級市場由12月8日起，一連3日推出限時快閃優惠。凡購買任何產品滿$100，即可以優惠價$159入手原箱18個意大利Zespri巨型金奇偉果，或以$66換購2包1kg韓國韓謁天蔘雞湯。另外由即日起買滿$50，憑收據登記參加抽獎，即有機會贏取直升機遊維港、任天堂Switch、teamLab套票、AIA友邦嘉年華門票等。每人最多十次抽獎機會，人人即時中獎，即睇內文詳情！

日本「淡雪士多啤梨」將於12月18日於惠康發售，果肉呈淡粉紅與白色，蘊含極高糖份，加上酸度低，每一口都能品嚐濃郁香甜的滋味！同日，更會首度獨家發售來自美國華盛頓州的「玫瑰雲石蘋果」，由 Honey Crisp 及 Airlie Red品種混成出天然獨一無二的紅色雲石花紋果肉，味道略帶士多啤梨味，糖度可達12度，萬勿錯過！

現在正值士多啤梨當造季節，惠康有多個產地的士多啤梨供大家選擇，包括日本，韓國，丹東等。當中更有多款九州日本士多啤梨品種可挑選，包括福岡的「甜王士多啤梨」，熊本的「熊紅士多啤梨」及「戀稔士多啤梨」，長崎的「夢之香士多啤梨」等。另外更有新推出的日本「笑顏士多啤梨」及丹東「粉紅玫瑰士多啤梨」，總有一款可以滿足你。

惠康特色盆菜及燒乳豬 特色美酒高達85

聖誕冬至想輕鬆和家人共聚大餐，惠康誠意為大家準備了各款特色盆菜及燒味，助你打造豐盛團圓宴。喜歡麻辣的朋友要留意由香港首間可持續餐廳品牌KIN和米芝蓮必比登推介之人氣小店兩姊妹涼皮聯乘的「雙辣．慶節鮑魚盆菜」，調配的秘製麻醬湯底，配搭上以二荊條、印度椒及燈籠椒自家調配製成的靈魂辣椒油，配上「兩姊妹招牌涼皮」，讓大家可享雙重滋味，除了使用米芝蓮級醬料及湯底，在材料上亦別具心思，嚴選環保海產、無激素或放養肉食，有超過6小時炆扣的鮑魚及金蠔、北海道帶子及泰國虎蝦肉，絕對是誠意之作；包裝更採用生物可降解物料，滿足你的味蕾之餘，更照顧地球。

大家熟悉的陶源酒家有「秘製鮑魚足料盆菜」，以各種名貴材料包括五頭鮮鮑、海參、瑤柱、花膠、蠔豉等十多款上乘食材製作，並附送鮑魚麵。每日新鮮製造，以不銹鋼盆盛載，適用於電磁爐或明火加熱，十分方便。更分別有6人及10人份量，照顧客人所需。

「慶豐年手工乳豬」，有30年經驗的燒臘師傅親自製造，金黃的脆皮上加上完美的肥瘦黃金比例，入口帶有香氣，令人垂涎三尺。yuu會員如經yuu網購預訂盆菜/派對套餐，同時可賺額外20倍yuu分，所賺積分相等於9折優惠，而於12月13日/23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折，讓你享盡至抵優惠！*

一頓色香味俱全的節日盛宴怎少得了特色美酒？買滿6枝紅/白餐酒/香檳/汽酒更可享85折，為你慳得更多！*

*條款及細則