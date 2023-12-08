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生活
2023-12-08 18:00:00

惠康優惠｜惠康買滿$50參加抽獎！贏直升機遊維港/Switch/teamLab/AIA友邦嘉年華門票

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惠康優惠｜惠康買滿$50參加抽獎！贏直升機遊維港/Switch/teamLab/AIA友邦嘉年華門票

惠康優惠｜惠康買滿$50參加抽獎！贏直升機遊維港/Switch/teamLab/AIA友邦嘉年華門票

惠康優惠｜臨近年尾，不少商戶都紛紛推出優惠。惠康超級市場由12月8日起，一連3日推出限時快閃優惠。凡購買任何產品滿$100，即可以優惠價$159入手原箱18個意大利Zespri巨型金奇偉果，或以$66換購2包1kg韓國韓謁天蔘雞湯。另外由即日起買滿$50，憑收據登記參加抽獎，即有機會贏取直升機遊維港、任天堂Switch、teamLab套票、AIA友邦嘉年華門票等。每人最多十次抽獎機會，人人即時中獎，即睇內文詳情！

時令進口果物 送禮自用必備

現在正值士多啤梨當造季節，惠康有多個產地的士多啤梨供大家選擇，包括日本，韓國，丹東等。當中更有多款九州日本士多啤梨品種可挑選，包括福岡的「甜王士多啤梨」，熊本的「熊紅士多啤梨」及「戀稔士多啤梨」，長崎的「夢之香士多啤梨」等。另外更有新推出的日本「笑顏士多啤梨」及丹東「粉紅玫瑰士多啤梨」，總有一款可以滿足你。

日本「淡雪士多啤梨」將於12月18日於惠康發售，果肉呈淡粉紅與白色，蘊含極高糖份，加上酸度低，每一口都能品嚐濃郁香甜的滋味！同日，更會首度獨家發售來自美國華盛頓州的「玫瑰雲石蘋果」，由 Honey Crisp 及 Airlie Red品種混成出天然獨一無二的紅色雲石花紋果肉，味道略帶士多啤梨味，糖度可達12度，萬勿錯過

惠康特色盆菜及燒乳豬 特色美酒高達85

聖誕冬至想輕鬆和家人共聚大餐，惠康誠意為大家準備了各款特色盆菜及燒味，助你打造豐盛團圓宴。喜歡麻辣的朋友要留意由香港首間可持續餐廳品牌KIN和米芝蓮必比登推介之人氣小店兩姊妹涼皮聯乘的「雙辣．慶節鮑魚盆菜」，調配的秘製麻醬湯底，配搭上以二荊條、印度椒及燈籠椒自家調配製成的靈魂辣椒油，配上「兩姊妹招牌涼皮」，讓大家可享雙重滋味，除了使用米芝蓮級醬料及湯底，在材料上亦別具心思，嚴選環保海產、無激素或放養肉食，有超過6小時炆扣的鮑魚及金蠔、北海道帶子及泰國虎蝦肉，絕對是誠意之作；包裝更採用生物可降解物料，滿足你的味蕾之餘，更照顧地球。

大家熟悉的陶源酒家有「秘製鮑魚足料盆菜」，以各種名貴材料包括五頭鮮鮑、海參、瑤柱、花膠、蠔豉等十多款上乘食材製作並附送鮑魚麵。每日新鮮製造，以不銹鋼盆盛載，適用於電磁爐或明火加熱，十分方便。更分別有6人及10人份量，照顧客人所需

「慶豐年手工乳豬」，有30年經驗的燒臘師傅親自製造，金黃的脆皮上加上完美的肥瘦黃金比例，入口帶有香氣，令人垂涎三尺。yuu會員如經yuu網購預訂盆菜/派對套餐，同時可賺額外20倍yuu分，所賺積分相等於9折優惠，而於12月13日/23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折，讓你享盡至抵優惠！*

一頓色香味俱全的節日盛宴怎少得了特色美酒？買滿6枝紅/白餐酒/香檳/汽酒更可享85折，為你慳得更多！*

*條款及細則

  1. 即日起至23/12 yuu會員如經網上預訂盆菜，同時可賺額外20倍yuu分，所賺積分相等於9折優惠，於12月13日/23日，恒生enJoy卡客戶更可享額外92折優惠  
  2. 經網上/門市預訂盆菜/乳豬更可享免費送貨，送貨日期: 5/12/23-1/1/24，詳情請參考相關宣傳物料
  3. 買滿6枝紅/白餐酒/香檳/汽酒更可享85折，只限750毫升或以上產品，禮盒裝及贈品除外

惠康超級市場 限時3天快閃優惠

由12月8日至10日一連3日，顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿HK$100，即可以激抵優惠價HK$159入手原箱18個意大利Zespri巨型金奇偉果，或以HK$66換購2 包1kg韓國韓謁天蔘雞湯。

惠康「飛凡體驗WOW住賞直升機遊維港及豐富獎

由12月8日至1月4日，顧客於推廣期內於惠康單次購物滿HK$50或以上，憑有效惠康購物收據推廣網站 wellcomeluckydraw.hk 登記，並輸入相關資料，即可參加抽獎，有機會賞你搭直升機遊維港及其他豐富獎買指定產品可以獲得多一次抽獎機會，最多十次，人人即時中獎，萬勿錯過！詳情請參考相關宣傳物料，推廣活動查詢熱線3996-7486。(推廣生意的競賽牌照號碼: 57965-8)

大奬：直升機維港遊（6人座） ，名額2名 (總值$31,200)

二奬：任天堂Switch & 超級瑪利歐弟驚奇，名額4名 (總值$12,000)

三奬：豪華露營用品現金券 ，名額8名 (總值$20,000)

四獎：teamLab家庭套票 ，名額24名 (總值$19,200)

五獎：緻月蒸餾酒廠導賞團 ，名額24名 (總值$4,000)

六獎 ：友邦嘉年華入場門票+ 10個代幣 ，名額500名 (總值$75,000)

七獎 ：友邦嘉年華入場門票 ，名額2,000名 (總值$200,000)

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