惠康全新印花活動 免費換領/低至45折麵包超人禮品！食物盒/燜燒壺/膠水樽

惠康推出全新笑印活動，推出小朋友最愛的動畫麵包超人的6款禮品，4月4日起至6月12日，憑笑印或yuu積分，集齊指定數量的印花，即可免費換領或以低至45折換購一系列人氣必搶禮品，即睇詳請。

全新「麵包超人 全萌出動」笑印活動

4月4日起至6月12日，顧客凡於惠康門市購物每滿$60即可獲笑印一個，集

齊指定數量的印花，即可免費換領或以低至45折換購一系列人氣必搶禮品！

6款麵包超人造型設計禮品包括有麵包超人環保袋、細菌人環保袋、食物盒連餐具、膠水樽、特大野餐墊以及食物燜燒壺，最適合一家大小到郊外戶外遊樂使用。每款禮品造型可愛兼實用，麵包超人粉絲萬勿錯過。

於6月26日或之前，憑笑印或yuu積分即可換領/換購以上6款禮品，所有禮品數量有限，換完即止。