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生活
2025-04-02 14:00:00

惠康全新印花活動 免費換領/低至45折麵包超人禮品！食物盒/燜燒壺/膠水樽

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惠康全新印花活動 免費換領/低至45折麵包超人禮品！食物盒/燜燒壺/膠水樽

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惠康推出全新笑印活動，推出小朋友最愛的動畫麵包超人的6款禮品，44日起至612日，憑笑印或yuu積分，集齊指定數量的印花，即可免費換領或以低至45折換購一系列人氣必搶禮品，即睇詳請。

全新「麵包超人 全萌出動」笑印活動

44日起至612日，顧客凡於惠康門市購物每滿$60即可獲笑印一個，集

齊指定數量的印花，即可免費換領或以低至45折換購一系列人氣必搶禮品！

6款麵包超人造型設計禮品包括有麵包超人環保袋、細菌人環保袋、食物盒連餐具、膠水樽、特大野餐墊以及食物燜燒壺，最適合一家大小到郊外戶外遊樂使用。每款禮品造型可愛兼實用，麵包超人粉絲萬勿錯過。

626日或之前，憑笑印或yuu積分即可換領/換購以上6款禮品，所有禮品數量有限，換完即止。

6款麵包超人人氣禮品

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麵包超人及細菌人見面會

45日起，麵包超人及細菌人將一連二個週末，於指定日子分別現身將軍澳新都城中心、昇悅居、銅鑼灣及西寶城惠康分店，與大家見面合照！到時更免費大派紙帽，先到先得，送完即止，小粉絲們記得不要錯過寶貴機會。

日期 4 月5 日
（星期六）		 4 月6 日
（星期日）		 4 月12 日
（星期六）		 4 月13 日
（星期日）
時間 下午3 時至4 時半 下午3 時至4 時半 下午3 時至4 時半 下午3 時至4 時半
地點 新都城三期分店：
將軍澳新都城中心
三期 1 樓132D,
OSA 132D, 132E,
134A & 134B 舖		 昇悅居分店：
長沙灣荔枝角道
833 號昇悅居購物
商場1 樓		 銅鑼灣分店：
銅鑼灣記利佐治街
25-29 號		 西寶城分店：
卑路乍街8 號西寶
城3 樓

 

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