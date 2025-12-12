熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-12 16:00:00

惠康全民大「折」日回歸 限時門市網店低至88折 紅白餐酒滿額再享85折

分享：
惠康全民大「折」日回歸 限時門市網店低至88折 紅白餐酒滿額再享85折

惠康大「折」日再次回歸！顧客於今個周末1213日及14日，於全線惠康門市及網店買滿指定金額，即可享低至88折優惠。全線紅/白餐酒買滿HK$300，更可額外享85折，一於周末到惠康掃貨！ 

惠康全民大「折」日回歸！

惠康全民大「折」日回歸！

滿額享低至88折

1213日（星期六）於全線惠康門市買滿HK$100，即享92折；買滿HK$168，更可享88折。1213日至14日（星期日）於網店買滿HK$100，即享92折；買滿HK$888。於「網購店取」消費滿$50，亦可享88折。優惠涵蓋多種商品，包括新鮮食材、急凍美食、零食飲品，到日常雜貨、個人護理及家居清潔用品等，滿足顧客不同需要。 

adblk5
MEADOWS 越南虎蝦肉 200克 88折後$45.8/2包 Meadows 各款3層抽取式面紙4/5包裝 88折後：$18.48/2包 Meadows 各款3層抽取式面紙4/5包裝 88折後：$18.48/2包 公仔 各款急凍點心3-10件裝 88折後$52.8/5包 公仔 各款急凍點心3-10件裝 88折後$52.8/5包 公仔 各款急凍點心3-10件裝 88折後$52.8/5包 公仔 各款急凍點心3-10件裝 88折後$52.8/5包 公仔 各款急凍點心3-10件裝 88折後$52.8/5包 卡樂B 各款薯片90-105克 88折後$35.2/3包 卡樂B 各款薯片90-105克 88折後$35.2/3包 卡樂B 各款薯片90-105克 88折後$35.2/3包 金鳳 泰國頂級香米 10公斤 88折後$140 泰國即飲椰青 88折後$8.8

買任何產品即可以優惠價加購

想慳多啲？於1212日至18日期間，顧客於惠康門市購買任何產品，即以$52加購1包櫻城牌日本品種珍珠米或袋鼠牌精選絲苗5公斤、以$89加購1包滴露天然極淨洗衣旋珠橙花香56粒，以及$40加購2盒阿波羅奇脆批6支裝！ 

買任何產品加$89換購1包滴露天然極淨洗衣旋珠 橙花香 56粒 買任何產品加$52 換購1包櫻城牌日本品種珍珠米_袋鼠牌精選絲苗5公斤 買任何產品加$40換購2盒阿波羅奇脆批6支裝 買任何產品加$40換購2盒阿波羅奇脆批6支裝

惠康同步推出多重優惠。顧客購買1排刀嘜純正花生油3支裝，即送總值$48的豐富禮品；購買6盒史雲生清雞湯(澳洲) 1公斤，即送總值$34的豐富禮品；購買2件精選高露潔/貝齒產品，第2件即享半價優惠；滿$128即送總值$91豐富禮品。以恒生信用卡在星期五至日及公眾假期於惠康門市買滿$500，即可額外享$40 +FUN DOLLARS 8,000 yuu積分獎賞。

買6盒史雲生清雞湯(澳洲) 1公斤，即送總值$34禮品 買精選高露潔貝齒產品第2件半價，滿$128，即送總值$91禮品 買1排刀嘜純正花生油3支裝3x900毫升，即送總值$48禮品

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad