惠康全民大「折」日回歸 限時門市網店低至88折 紅白餐酒滿額再享85折

惠康大「折」日再次回歸！顧客於今個周末12月13日及14日，於全線惠康門市及網店買滿指定金額，即可享低至88折優惠。全線紅/白餐酒買滿HK$300，更可額外享85折，一於周末到惠康掃貨！

滿額享低至88折 12月13日（星期六）於全線惠康門市買滿HK$100，即享92折；買滿HK$168，更可享88折。12月13日至14日（星期日）於網店買滿HK$100，即享92折；買滿HK$888。於「網購店取」消費滿$50，亦可享88折。優惠涵蓋多種商品，包括新鮮食材、急凍美食、零食飲品，到日常雜貨、個人護理及家居清潔用品等，滿足顧客不同需要。

買任何產品即可以優惠價加購 想慳多啲？於12月12日至18日期間，顧客於惠康門市購買任何產品，即以$52加購1包櫻城牌日本品種珍珠米或袋鼠牌精選絲苗5公斤、以$89加購1包滴露天然極淨洗衣旋珠橙花香56粒，以及$40加購2盒阿波羅奇脆批6支裝！

惠康同步推出多重優惠。顧客購買1排刀嘜純正花生油3支裝，即送總值$48的豐富禮品；購買6盒史雲生清雞湯(澳洲) 1公斤，即送總值$34的豐富禮品；購買2件精選高露潔/貝齒產品，第2件即享半價優惠；滿$128即送總值$91豐富禮品。以恒生信用卡在星期五至日及公眾假期於惠康門市買滿$500，即可額外享$40 +FUN DOLLARS 或 8,000 yuu積分獎賞。