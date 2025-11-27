惠康及Market Place印花︱意大利SMEG廚具 低至19折或免費換購

惠康及Market Place再度聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，分別推出笑印及印花活動！一系列SMEG儲物盒及廚具低至19折換走。另外yuu會員更可免費換領，即睇詳情。
惠康打造意式滋味笑印活動
2025年11月28日至2026年2月26日期間，顧客於惠康購物每滿$60即可獲得笑印一個，集齊指定數量的笑印，即可於2026年3月12日或之前憑笑印以低至22折換購一共9款SMEG儲物盒及餐具。
另外想獲得雙倍印花，可以在2月26日期下載惠康APP並已綁定yuu ID，於惠康門市購物每滿$60，即可獲印花雙重賞，得到實體笑印及電子印花一個！集齊指定數量電子印花，即可透過惠康APP獨家換購2款電子印花限定產品，包括小儲物盒500毫升(奶油色)及主餐餐具(4件裝)。
全球獨家特別版SMEG紅色小儲物盒
為慶祝惠康80周年，是次笑印活動更聯乘SMEG，推出全球獨家特別版紅色小儲物盒，限量3,000個！儲物盒配搭惠康標誌性紅色，意大利製造，專為保存咖啡及茶而設計，小巧可愛又實用。於惠康購物每滿$60即可獲得笑印一個，儲齊指定數量笑印即可換購；yuu會員亦可以yuu積分於指定日子換購，產品數量有限，換完即止。
美學新煮意印花活動
於Market Place、3hreesixty或Oliver’s the Delicatessen購物每滿$60亦可獲得印花一個，集齊指定數量的印花，即可以低至19折換購SMEG儲物盒及烘焙系列！ yuu會員更可以指定yuu積分免費換領產品，把握機會為廚房升級。
是次活動一共6款產品登場，括SMEG儲物盒、焗盤、餐具及家電，為自家廚房打造意式風格！其中包括以標誌性流線設計的焗盤、採用德國優質不銹鋼刀片的牛排刀、夢幻粉藍或型格黑儲物盒，以及期間限定的手提攪拌機套裝。手提攪拌機套裝更限量1,000個，換完即止，絕對不能錯過。