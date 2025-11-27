惠康及Market Place印花︱意大利SMEG廚具 低至19折或免費換購

惠康及Market Place再度聯乘意大利頂級廚具品牌SMEG，分別推出笑印及印花活動！一系列SMEG儲物盒及廚具低至19折換走。另外yuu會員更可免費換領，即睇詳情。

惠康打造意式滋味笑印活動

2025年11月28日至2026年2月26日期間，顧客於惠康購物每滿$60即可獲得笑印一個，集齊指定數量的笑印，即可於2026年3月12日或之前憑笑印以低至22折換購一共9款SMEG儲物盒及餐具。

另外想獲得雙倍印花，可以在2月26日期下載惠康APP並已綁定yuu ID，於惠康門市購物每滿$60，即可獲印花雙重賞，得到實體笑印及電子印花一個！集齊指定數量電子印花，即可透過惠康APP獨家換購2款電子印花限定產品，包括小儲物盒500毫升(奶油色)及主餐餐具(4件裝)。