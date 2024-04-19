惠康大折日 門市買滿$168或網店買滿$1,088 即享92折

惠康搶買大「折」日嚟啦！4月20日到惠康超級市場門市買滿$168，或於惠康網店買滿$1,088，即享全場92折；購買紅/白餐酒滿6支，更可享額外85折！人人有份，只限1天，即睇詳情！
惠康帶來全新獨家驚喜滋味，KOKUAJI去年與日本知名咖啡品牌UCC合作，推出的3款完美混合不同UCC咖啡及原材料的雪糕一直大受好評，包括香滑榛子碎咖啡雪糕、香濃咖啡碎雪糕及炭燒咖啡味雪糕。今年兩大品牌再度聯手，創造細膩香濃的意大利芝士蛋糕味雪糕，採用UCC皇牌 The Blend 117即溶咖啡，配搭幼滑芝士以及乳脂豐厚兼香濃帶甜的北海道鮮牛乳，貫徹品牌同一系列的高級雪糕體驗。
由即日起至4月25日，顧客可以享驚喜試食價$48/3杯，任選雪糕/雪條2件即享9折，於4月20日搶買大「折」日購買更可享額外92折，每盒折實價$39.8，折實平均只需每件$13.3 便可入手KOKUAJI X UCC全新意大利芝士蛋糕味雪糕。
yuu會員價4大精選產品震撼式登場
惠康剛推出的「yuu會員價」企劃，精選超過300款食品及生活必需品以超筍會員價發售，包括一系列食米、糧油雜貨、新鮮及急凍食品、零食、罐裝食品、飲品、酒類、個人護理、母嬰用品以至寵物食品等，照顧大家生活各種需要。今次惠康特地精選4款產品震撼式打響頭炮，yuu會員可以會員價$38購買灣仔碼頭各款多菜多益系列水餃/雲吞3包；$49買If椰青水4支裝(4x350毫升)2袋；$62買健力士皇冠各款3層衛生紙2條，及$39買高露潔原味/薄荷牙膏3支裝(3x250克)，優惠期由即日至5月2日。
同場加映 限時3天至抵優惠
想以更抵價錢掃貨？留意惠康激抵搶買！由4月19日至21日一連3日，顧客凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，即可以激抵優惠價$69換購2筒筒裝珍寶高甜藍桑子200克，以及$38換購2袋5包裝八道牛骨湯麵5 x 102克；購買4支牙齦適單支牙膏，更可獲總值$155禮品。另外，購買1排刀嘜3支裝純正花生油 3 x 900毫升，即可享有總值$48禮品。