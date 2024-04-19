惠康大折日 門市買滿$168或網店買滿$1,088 即享92折

惠康搶買大「折」日嚟啦！4月20日到惠康超級市場門市買滿$168，或於惠康網店買滿$1,088，即享全場92折；購買紅/白餐酒滿6支，更可享額外85折！人人有份，只限1天，即睇詳情！

惠康帶來全新獨家驚喜滋味，KOKUAJI去年與日本知名咖啡品牌UCC合作，推出的3款完美混合不同UCC咖啡及原材料的雪糕一直大受好評，包括香滑榛子碎咖啡雪糕、香濃咖啡碎雪糕及炭燒咖啡味雪糕。今年兩大品牌再度聯手，創造細膩香濃的意大利芝士蛋糕味雪糕，採用UCC皇牌 The Blend 117即溶咖啡，配搭幼滑芝士以及乳脂豐厚兼香濃帶甜的北海道鮮牛乳，貫徹品牌同一系列的高級雪糕體驗。

由即日起至4月25日，顧客可以享驚喜試食價$48/3杯，任選雪糕/雪條2件即享9折，於4月20日搶買大「折」日購買更可享額外92折，每盒折實價$39.8，折實平均只需每件$13.3 便可入手KOKUAJI X UCC全新意大利芝士蛋糕味雪糕。