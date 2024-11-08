惠康引入逾500款火鍋食材 人氣潮汕特色手切牛肉 +$10預切蔬菜+全場$50任選2/3/4件

踏入秋冬，天氣逐漸轉涼，又是時候約齊親朋好友一起打邊爐！惠康特意引入逾500款火鍋食材、湯底及配料，當中更有大量特色及獨家產品，最適合約定親朋好友在家打邊爐。另外全場逾450款產品$50任選2件﹑3件或4件，隨意自由配搭。還有一系列$10預切蔬菜，拆開包裝即可直接放入火鍋，絕對是懶人恩物，即睇詳請。

全場過百款指定肉類、海鮮、蔬菜、湯底、醬料及火鍋料任選自由配搭50元2件﹑3件或4件！本地及海外各類優質食材任君選擇，包括肥牛﹑白鱔﹑紐西蘭青口﹑扇貝肉﹑蝦滑﹑墨魚滑﹑荷蘭豬腩及無激素添加雞等等，一次過滿足各位打邊爐願望清單，一站式買齊配料食材！

惠康特意引入近期於小紅書上人氣爆棚的潮牛工房的潮汕特色牛肉系列，每包 $49，兩包只售$79 ，優惠期至11月14日！提供13款刁鑽部位包括三花趾、五花趾、嫩肉等。均來自自家繁殖的黃牛，結合安格斯與秦川牛的優良特質，以半開放式的天然穀飼方式飼養，確保肉質鮮嫩且味道濃郁。所有牛肉均由專業師傅手工切割，並在0至4℃的環境中保持新鮮，確保在18小時內直接抵港，完美保留牛肉的天然風味和質感。

80 款中日韓港湯底

惠康精心搜羅來自各地的特色火鍋湯底，提供多達80款選擇，包括經典的蕃茄本味湯底、四川重慶牛油風味鍋底和菌湯火鍋底料等。特別推介獨家發售的酸菜魚湯底，採用優質水源的黑魚製成，內含酸菜和黑魚片，方便即開即食。

此外亦有連續七年獲米芝蓮推介的餐廳「老趙」的兩款精選湯底，分別為椰子雞湯底和沙嗲牛肉湯底，感受全新的火鍋體驗！