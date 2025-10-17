惠康快閃大折日優惠 門市網店全場88折/紅白酒85折上折 $2.7出前一丁/$10.2入手面紙

惠康「大折日」回歸，踏入萬聖節更升級為「WE 嘩大折日」！優惠只限今個周末2天，為萬聖節派對以超值價提前入貨，做足準備！即睇內文了解優惠詳情。

限定兩日 88 折優惠 是次惠康「大折日」分周末兩天進行，10月18日當日，全線惠康門市買滿$168，即享全場88 折，全線紅/白餐酒買6支，再享85折！而10月19日則為惠康網店限定優惠，於網店買滿$888，即享88 折！另外「網購店取」只要消費滿$168，亦享88 折優惠。記得一連兩天去掃平貨！

萬聖節狂歡優惠 多款產品更享折上折優惠，惠康貼心加推「萬聖節狂歡優惠」，多款精選商品，包括茶類飲品、啤酒、薯片、水果、香米、衛生紙等，都以優惠價發售。不論計劃籌備狂歡派對還是日常補貨，只要於大折日兩天消費滿指定金額，則再享全單88折。

快閃加購優惠 凡於惠康門市購買任何產品，在10月17日至23日期間，可以$22加購1包櫻城牌日本品種珍珠米2 公斤、以$28.9加購1樽紳士牌蜂蜜香烤/乾焗花生，以及$79 加購1袋滴露全能抗菌洗衣旋珠56粒裝，非常抵買。

激抵優惠限時搶 10月17日至23日期間，購買1套李錦記舊裝蠔油優惠裝，即送總值$46禮品；購買1罐家樂牌雞粉珍寶裝575克，即送總值$30禮品；購買3排可口可樂/玉泉/芬達/雪碧迷你6 罐裝汽水，即送總值$34禮品，絕對不能錯過。