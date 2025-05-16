惠康快閃2日全場88折 再現10年前當年價！$17入手5件裝面紙

惠康超級市場全場88折優惠回歸！今個周末5月17日至18日期間，一連兩場分別於門市及惠康網店推出88折優惠，5月17日(周六)為門市限定，於全線惠康門市買滿$188，即享全場88折。而5月18日(周日)則有惠康網店限定優惠，於網店消費滿$988，即享88折，「網購店取」消費滿$188，亦享88折優惠，超抵買！即睇詳請。

惠康網店門市一連兩日 88 折 今個周末，一連兩場88折優惠日分別於門市及惠康網店推出，5月17日(周六)為門市限定，於全線惠康門市買滿$188，即享全場88折。而5月18日(周日)則有惠康網店限定優惠，於網店消費滿$988，即享88折，「網購店取」消費滿$188，亦享88折優惠。

惠康網店門市一連兩日88折

時光倒流10年優惠價 同時更推出當年價優惠，精選產品售價時光倒流回到2015年，為市民送上抗通漲優惠！低至$17即可入手指定貨品。另外買滿6支紅/白餐酒，更享折85折優惠，折上折超抵價。 當年價產品(優惠期: 16/5 - 22/5)

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3 分店限定復古經典打卡位 今次活動精選多款產品以「平通街價」發售，更以惠康「平通街」廣告，聯乘本地插畫師「無紙用工作室」將充滿香港情懷的超級市場景及城市地標，再現市民眼前，勾起市民對90年代的集體回憶。即日起至5月22日，可到銅鑼灣記利佐治街、九龍窩打老道、新界大圍道三間指定分店打卡影相。