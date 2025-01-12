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2025-01-12 14:00:00

惠康推開心果系列賀年新品 禮盒優惠/買干邑送餐酒/$68青森縣星蜜蘋果

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惠康推開心果系列賀年新品 禮盒優惠/買干邑送餐酒/$68青森縣星蜜蘋果

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新年將至，是時候到超市入手拜年禮盒及團年飯食材！惠康今個新年搜羅一系列賀年禮盒及新鮮果物送禮必備產品，當中不能錯過開心果Fans最愛的開心果賀年禮盒！惠康更推出多個禮盒優惠，即睇詳請！

全新開心果系列賀年新品

惠康搜羅多款賀年食品，其中包括逾六十年老字號「華園食品」的開心果蛋捲、「回味」的開心果禮盒、紹香園開心果鳳凰卷、珍懿坊牛油開心果曲奇及開心果味蛋捲 、瑞士蓮開心果軟心朱古力，將開心果香甜滋味帶入屋，開開心心過新年。

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當造新鮮果物上架

新上架的「甜匠丹東紅鑽石高甜士多啤梨」即日起至112日更推出$58加購優惠！其他新品有「甜匠香印蜜皇梨禮盒」、「日本空運熊紅士多啤梨」、「江西原箱贛南臍橙」、帶有獨一無二的熱帶果實甜味的「ZESPRI 原箱珍寶金奇偉果」、同樣是當造季節的34毫米「空運塔斯曼尼亞巨型車厘子」。另外亦精心推薦日本的超人氣水果「青森縣星蜜蘋果」，糖度達14 度，糖心比例高達80%，即日起至116日預訂限定價只需$68(價惠價$108)

到會及盆菜推薦

即日起手機APP 落單即享10yuu 積分回贈，等於賺個95折。優惠適用於惠康/Market Place/yuu 網購。當中包括「URBAN KITCHEN x 大埔振興招牌鮑魚盆菜（4-6 人份）、「金玉滿堂龍蝦盆菜（4-6 人份）」、「金泰子人氣10 人份套餐」，亦可預定約2 斤的酬神乳豬配約4 斤的古井燒鵝。

另外，亦可於惠康網店預訂日式壽喜燒火鍋套餐，一包集齊所需材料，省時又方便。

Klook.com

送禮優惠

 

買禮盒套裝送現金券，當中包括「安記花膠溏心鮑魚」、「阿一祿福袋」、「官燕棧旅行收納套裝」、「李錦記蠔皇臻選鮑魚」、「御品皇鮑汁海螺片」，現在凡購買鮑魚/鮑魚福袋/花膠/螺片滿$38$30票尾現金劵。

另外，即日至130日，購買壽桃禮盒麵、鮑魚、福喼滿$80，即送壽桃鴻圖伊麵3個裝乙件，買滿$150，再送壽桃淮山麵手提箱裝876克乙件。

於即日至116日，買任何食米食油品滿 $168 送陸羽茶包 25 片裝 1 (價值$18)

於即日至1 30 日，買3件賀年禮盒，再送賀年禮盒禮袋1個。

新年送禮不少得干邑及美酒，買精選 VSOP 干邑再送格蘭堡GB 系列餐酒1 (價值 $75)，精選 XO送格蘭堡GB 系列餐酒2 (總值$150)

全線紅/白餐酒/香檳/汽酒買3支即享92折；買6支即享85折。

會員免費換香港麥當勞叔叔之家慈善基金「愛❤迎蛇年利是封」及揮春！

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