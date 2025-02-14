惠康推6大優惠 情人節免費派西蘭花/過百款產品$8/每日送$80電子券

惠康 80 周年推出一連串與8字有關的驚喜優惠，包括$8激筍價入手過百產品，Dreyer’s及MOVENPICK等人氣雪糕8折，低至$11.4一支！其他茶類飲品78 折、女士產品88 折等，網店更每日大派$80電子優惠券。另外指定50間分店將於本日情人節大派8000個西蘭花，想知分店詳請即睇內文。