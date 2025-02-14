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生活
2025-02-14 11:30:00

惠康推6大優惠 情人節免費派西蘭花/過百款產品$8/每日送$80電子券

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惠康推6大優惠 情人節免費派西蘭花/過百款產品$8/每日送$80電子券

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惠康 80 周年推出一連串與8字有關的驚喜優惠，包括$8激筍價入手過百產品，Dreyer’sMOVENPICK等人氣雪糕8折，低至$11.4一支！其他茶類飲品78 折、女士產品88 折等，網店更每日大派$80電子優惠券。另外指定50間分店將於本日情人節大派8000個西蘭花，想知分店詳請即睇內文。

免費大派8,000個西蘭花

214日情人節當日，惠康將於中午12點起於18 50間指定分店，大派合共8,000個西蘭花。凡購買新鮮蔬菜即有機會免費獲贈西蘭花乙個，數量有限，送完即止。

即睇50間分店地址

 

分店

地址

寶翠園

香港卑路乍街8號西寶城3樓

逸東

東涌逸東商場1樓 110 舖

銅鑼灣

香港銅鑼灣記利佐治街25-29號

利港中心

香港仔成都道38號利港中心地庫A號舖

康澤花園

香港北角英皇道238號康澤花園地下

健威花園

北角英皇道560號健威商場高層U14室

金福

香港北角英皇道鰂魚涌新威園地下 989-992號, Shop B

北角新都城

香港北角英皇道416-426號新都城大廈

小西灣2

香港柴灣小西灣路小西灣邨小西灣廣場2樓211A

環翠

香港柴灣環翠村環翠商場 3 樓

耀東2

香港筲箕灣耀興路12號,耀東商場地下S6A, S6B& S6C 鋪

峻峰花園

香港筲箕灣峻峰花園地下3號舖

鯉魚門

油塘鯉魚門道鯉魚門廣場 1 樓 123 & 124 舖

秀茂坪廣場

觀塘秀茂坪村秀茂坪購物商場 1 檈 102 舖

藍田

九龍藍田啟田村啟田商場1樓104號

新都城三期

將軍澳新都城中心三期 1 樓 132D, OSA 132D, 132E, 134A & 134B 舖

海悅豪園

新界將軍澳海悅豪園購物中心地下2號舖

竹園

九龍竹園廣場1樓S101號

彩雲

九龍牛池灣清水灣道45號彩雲一村三期商場三樓B301號舖

紅磡

九龍紅磡湖光街1-7號聯盛大廈地下10C-10G

翔龍灣

九龍土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓127-130B舖

港灣豪庭

九龍大角咀福利街 8 號港灣豪庭廣場 1 樓 125 舖

海富苑

九龍旺角海庭道海富購物中心地面23號舖

柯士甸道

九龍柯士甸道45-53號地庫

美孚2

九龍美孚新村百老匯街69-71地下

南昌街

九龍南昌街223-237號地下102室

元州2

九龍長沙灣元州街元州村元州商場二樓F01號舖

長康

新界青衣長康村長康商場地下 103 號舖

葵涌

新界葵涌葵涌商場2樓213號舖

梨木樹2

荃灣葵涌梨木樹村商場1樓127號舖

英皇娛樂廣場2

荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心地庫第一層

荃灣

荃灣路德圍57-61號地下

賢麗苑

葵涌麗景山路賢麗苑商場3A號舖

蝴蝶

屯門蝴蝶村廣場3樓311號舖

良景2

屯門良景村良景樓購物中心401號

安定

新界屯門鄉事會路2A安定邨酒樓大厦3樓M301

恒安

新界馬鞍山恒安村恆安商場2號227-231舖

銀湖天峰

烏溪沙西沙路599號銀湖天峰1號

美林

沙田大圍美田路30號美林邨美林商場地下 G1 號舖

沙角2

沙田沙角邨商場3樓302號

禾輋

沙田禾輋村禾輋廣場二樓206B號舖

彩園2

上水彩園村彩園購物中心地下G6號舖

花都廣場

粉嶺花都廣場地下132號舖

帝庭軒

粉嶺帝庭軒第1期1樓35號舖

上水名都

新界上水上水名都中心第一層3, 15至16, 18, 20至21號舖和入口大堂

光華

元朗阜財街 38 號光華中心1樓

天澤

天水圍天澤商場2樓204號舖

天晴

新界天水圍天晴邨天晴商場地下6號舖

莊士敦道

香港莊士敦道18號嘉寧大廈

昇悅居

長沙灣荔枝角道 833 號昇悅居購物商場 1 樓120-122號鋪
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50間指定分店免費大派8,000個西蘭花

6 大激筍優惠

即日起至220日，過百款$8產品任你揀、買6 件單件裝雪糕或雪條8 折、3 支樽裝茶類飲品78 折、女士衛生產品買滿$138 享額外88 折及新鮮蔬菜買滿$38 即享88 折。

過百款$8產品

買新鮮蔬菜滿$38即享88折

茶類飲品享78折

購買3支維他/道地/鴻福堂500毫升常溫樽裝茶類飲品，即享78折。

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特選新鮮食品秒殺價

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