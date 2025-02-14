惠康推6大優惠 情人節免費派西蘭花/過百款產品$8/每日送$80電子券

惠康 80 周年推出一連串與8字有關的驚喜優惠，包括$8激筍價入手過百產品，Dreyer’s及MOVENPICK等人氣雪糕8折，低至$11.4一支！其他茶類飲品78 折、女士產品88 折等，網店更每日大派$80電子優惠券。另外指定50間分店將於本日情人節大派8000個西蘭花，想知分店詳請即睇內文。
免費大派8,000個西蘭花
2月14日情人節當日，惠康將於中午12點起於18 區50間指定分店，大派合共8,000個西蘭花。凡購買新鮮蔬菜即有機會免費獲贈西蘭花乙個，數量有限，送完即止。
即睇50間分店地址
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分店
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地址
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寶翠園
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香港卑路乍街8號西寶城3樓
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逸東
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東涌逸東商場1樓 110 舖
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銅鑼灣
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香港銅鑼灣記利佐治街25-29號
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利港中心
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香港仔成都道38號利港中心地庫A號舖
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康澤花園
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香港北角英皇道238號康澤花園地下
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健威花園
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北角英皇道560號健威商場高層U14室
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金福
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香港北角英皇道鰂魚涌新威園地下 989-992號, Shop B
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北角新都城
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香港北角英皇道416-426號新都城大廈
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小西灣2
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香港柴灣小西灣路小西灣邨小西灣廣場2樓211A
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環翠
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香港柴灣環翠村環翠商場 3 樓
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耀東2
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香港筲箕灣耀興路12號,耀東商場地下S6A, S6B& S6C 鋪
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峻峰花園
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香港筲箕灣峻峰花園地下3號舖
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鯉魚門
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油塘鯉魚門道鯉魚門廣場 1 樓 123 & 124 舖
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秀茂坪廣場
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觀塘秀茂坪村秀茂坪購物商場 1 檈 102 舖
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藍田
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九龍藍田啟田村啟田商場1樓104號
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新都城三期
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將軍澳新都城中心三期 1 樓 132D, OSA 132D, 132E, 134A & 134B 舖
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海悅豪園
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新界將軍澳海悅豪園購物中心地下2號舖
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竹園
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九龍竹園廣場1樓S101號
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彩雲
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九龍牛池灣清水灣道45號彩雲一村三期商場三樓B301號舖
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紅磡
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九龍紅磡湖光街1-7號聯盛大廈地下10C-10G
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翔龍灣
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九龍土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓127-130B舖
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港灣豪庭
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九龍大角咀福利街 8 號港灣豪庭廣場 1 樓 125 舖
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海富苑
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九龍旺角海庭道海富購物中心地面23號舖
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柯士甸道
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九龍柯士甸道45-53號地庫
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美孚2
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九龍美孚新村百老匯街69-71地下
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南昌街
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九龍南昌街223-237號地下102室
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元州2
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九龍長沙灣元州街元州村元州商場二樓F01號舖
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長康
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新界青衣長康村長康商場地下 103 號舖
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葵涌
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新界葵涌葵涌商場2樓213號舖
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梨木樹2
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荃灣葵涌梨木樹村商場1樓127號舖
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英皇娛樂廣場2
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荃灣眾安街55號大鴻輝(荃灣)中心地庫第一層
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荃灣
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荃灣路德圍57-61號地下
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賢麗苑
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葵涌麗景山路賢麗苑商場3A號舖
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蝴蝶
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屯門蝴蝶村廣場3樓311號舖
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良景2
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屯門良景村良景樓購物中心401號
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安定
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新界屯門鄉事會路2A安定邨酒樓大厦3樓M301
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恒安
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新界馬鞍山恒安村恆安商場2號227-231舖
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銀湖天峰
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烏溪沙西沙路599號銀湖天峰1號
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美林
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沙田大圍美田路30號美林邨美林商場地下 G1 號舖
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沙角2
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沙田沙角邨商場3樓302號
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禾輋
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沙田禾輋村禾輋廣場二樓206B號舖
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彩園2
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上水彩園村彩園購物中心地下G6號舖
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花都廣場
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粉嶺花都廣場地下132號舖
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帝庭軒
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粉嶺帝庭軒第1期1樓35號舖
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上水名都
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新界上水上水名都中心第一層3, 15至16, 18, 20至21號舖和入口大堂
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光華
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元朗阜財街 38 號光華中心1樓
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天澤
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天水圍天澤商場2樓204號舖
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天晴
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新界天水圍天晴邨天晴商場地下6號舖
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莊士敦道
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香港莊士敦道18號嘉寧大廈
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昇悅居
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長沙灣荔枝角道 833 號昇悅居購物商場 1 樓120-122號鋪
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