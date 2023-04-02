惠康獨家換購HEY CLAY人氣輕黏土及蔬果造型公仔 培養小朋友有營綠色飲食習慣

惠康一直致力在世界各地搜羅各種新鮮食品，讓大家每餐食得健康之餘，更提供眾多選擇為大家保持新鮮感！於即日起至5月11日，惠康聯同美國人氣品牌HEY CLAY獨家推出創意黏土「鮮」至FUN換購活動，以新鮮食材為主題，結合有趣的輕黏土，鼓勵家長透過游戲輕鬆讓小朋友愛上蔬果，享受新鮮食品帶來的滋味，更可激發大人和小朋友的想象和創造力！

引發小朋友對蔬果興趣

惠康除了以提供至鮮食材為首任，更積極推廣健康均衡的飲食，尤其注重從小灌輸和培養綠色飲食的重要性，是次更特別把於美國極受歡迎的智塑輕黏土品牌HEY CLAY引入香港，並與其合作推出創意黏土換購活動，而HEY CLAY更為惠康度身設計出蔬菜及水果系列，一個個可愛趣致的蔬果角色定能引起小朋友的喜愛，再加上獨家APP引導指南，以簡單易明的粘土動畫指導孩童從基本學起，慢慢發揮創意和想像力，打造出不同造型的蔬菜及水果角色，而大人更可趁機與小孩一起玩耍，拉近親子間的距離之餘，更可以互動遊戲的方式指導小朋友，定能引起他們的興趣和加深對蔬果的認識，從而培養進食蔬果的良好習慣，全家一同投入健康飲食！