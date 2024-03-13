惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

復活節長假期將至，相信不少人都會外遊。惠康為舉辦換領美國行李箱品牌American Tourister換領活動，以低至25折，換購獲2023紅點設計大獎的Aerostep系列行李箱，3款不同顏色及尺寸滿足不同需要，其中一款更可憑印花免費換領！

惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

2023 紅點得獎設計 3 年全球保養 美國品牌American Tourister有逾90年歷史，開發高質、實用及安全產品。今次換領的American Tourister Aerostep系列行李箱外型時尚兼實用，有20吋、24吋及28吋以供選擇，適合用於長短旅途不同需要。此系列更獲得2023紅點設計大獎，附送3年全球保養，確保多年都可安心使用。

可擴充式設計增收納空間 行李箱極致輕盈，20吋登機行李箱僅重2.3公斤，雙滑輪設計，即使遇上崎嶇不平的路面亦能夠輕鬆通行無阻；配備TSA海關密碼鎖，獲美國運輸安全管理局認證，能讓各國邊防人員在無需破壞行李箱的情況下完成安檢程序；行李箱具備可擴充式設計，提供額外收納空間。

由2024年3月15日起至2024年6月13日，凡於惠康超級市場購物每滿$60可獲笑印一個。於2024年6月27日或之前，憑笑印或yuu積分即可以低至25折或免費換購3款American Tourister Aerostep系列行李箱。