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生活
2024-03-13 13:30:05

惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

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惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

復活節長假期將至，相信不少人都會外遊。惠康為舉辦換領美國行李箱品牌American Tourister換領活動，以低至25折，換購獲2023紅點設計大獎的Aerostep系列行李箱，3款不同顏色及尺寸滿足不同需要，其中一款更可憑印花免費換領！

惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

惠康笑印活動 低至25折換購American Tourister行李箱 送3年全球保養

2023紅點得獎設計 3年全球保養

美國品牌American Tourister有逾90年歷史，開發高質、實用及安全產品。今次換領的American Tourister Aerostep系列行李箱外型時尚兼實用，有20吋、24吋及28吋以供選擇，適合用於長短旅途不同需要。此系列更獲得2023紅點設計大獎，附送3年全球保養，確保多年都可安心使用。

獲2023紅點設計大獎的Aerostep系列行李箱 獲2023紅點設計大獎的Aerostep系列行李箱 20吋登機行李箱僅重2.3公斤

可擴充式設計增收納空間

行李箱極致輕盈，20吋登機行李箱僅重2.3公斤，雙滑輪設計，即使遇上崎嶇不平的路面亦能夠輕鬆通行無阻；配備TSA海關密碼鎖，獲美國運輸安全管理局認證，能讓各國邊防人員在無需破壞行李箱的情況下完成安檢程序；行李箱具備可擴充式設計，提供額外收納空間。

可擴充式設計提供額外收納空間 附送三年全球有限保養 設有TSA海關密碼鎖，確保安全及檢查過程免損毀

2024315日起至2024613日，凡於惠康超級市場購物每滿$60可獲笑印一個。於2024627日或之前，憑笑印或yuu積分即可以低至25折或免費換購3American Tourister Aerostep系列行李箱。

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惠康「American Tourister Aerostep 系列」印花活動

惠康「American Tourister Aerostep 系列」印花活動

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