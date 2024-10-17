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2024-10-17 17:30:00

惠康網店大派$1000優惠 限時7日過百款人氣貨品低至半價

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惠康網店大派$1000優惠 限時7日過百款人氣貨品低至半價

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惠康及Market Place網店於1018日起率先推出雙11優惠，大派$1,000優惠，人人有份！過百款人氣貨品低至半價，超低價$11起入手零食、飲品、個人護理及家庭用品等，每週更新貨品，保證有驚喜！另外買滿指定金額更即減$50及免費送貨，即睇內文了解詳請。

惠康網店大派$1000優惠 限時7日過百款人氣貨品低至半價

優惠一 大派$1,000優惠

1018日至1114日期間，惠康及Market Place網店大派$1,000電子優惠券，只需下載惠康、Market Place APP登入會員帳戶，即可於活動網頁領取優惠券，買滿指定金額即可使用，人人有份！此外，於惠康、Market Place APP綁定yuu會員帳戶以恒生enJoy卡結賬更可獲取3yuu積分！

優惠二 買滿$600即減$50

1018日至1031日，於惠康或Market Place網店消費滿$600，即減$50，更享免費送貨服務。

優惠三 過百款人氣貨品低至半價 精選貨品自由配搭

惠康及Market Place網店精選了過百款人氣貨品，低至半價，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11$11189折發售。另外，更有一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超抵價發售，每星期將會推出不同優惠，以超驚喜價入手至筍貨品！

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