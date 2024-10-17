惠康網店大派$1000優惠 限時7日過百款人氣貨品低至半價

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優惠一 大派 $1,000 優惠

於10月18日至11月14日期間，惠康及Market Place網店大派$1,000電子優惠券，只需下載惠康、Market Place APP登入會員帳戶，即可於活動網頁領取優惠券，買滿指定金額即可使用，人人有份！此外，於惠康、Market Place APP綁定yuu會員帳戶以恒生enJoy卡結賬更可獲取3倍yuu積分！

優惠二 買滿 $600 即減 $50

於10月18日至10月31日，於惠康或Market Place網店消費滿$600，即減$50，更享免費送貨服務。

優惠三 過百款人氣貨品低至半價 精選貨品自由配搭

惠康及Market Place網店精選了過百款人氣貨品，低至半價，包括零食、飲品、個人護理及家庭用品等，以限時超值價$11、$111、89折發售。另外，更有一系列精選貨品以$111/3件或$111/4件超抵價發售，每星期將會推出不同優惠，以超驚喜價入手至筍貨品！

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