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生活
2023-11-01 15:22:36

惠康網店登場 新用戶優惠買滿$500即減$50/原箱優惠低至5折

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惠康網店登場 新用戶買滿$500即減$50/原箱優惠低至5折

惠康網店登場 新用戶買滿$500即減$50/原箱優惠低至5折

全新惠康網店正式登場，為慶祝網店推出，惠康推出多項限時優惠，包括新用戶消費滿$500即減$50yuu會員購買任何原箱貨品可獲20yuu分。

全新惠康網店wellcome.com.hk正式登場 全新惠康網店wellcome.com.hk正式登場

惠康網店｜10,000種人氣商品 送貨上門

惠康網店為顧客提供更靈活方便的購物方式，搜羅超過10,000種商品供顧客選購，種類繁多，由水果及蔬菜、肉類及海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類等，到個人護理、母嬰用品等，滿足不同顧客需求。網店每周更會限時推出優惠，原箱貨品更以低至5折發售！顧客於網店下單後，貨品即會送到府上。

惠康網店搜羅超過10,000種商品供顧客選購。 惠康網店搜羅超過10,000種商品供顧客選購。 惠康網店搜羅超過10,000種商品供顧客選購。 惠康網店搜羅超過10,000種商品供顧客選購。 惠康網店搜羅超過10,000種商品供顧客選購。

惠康網店｜限時優惠：買$500即減$50

為慶祝惠康網店wellcome.com.hk正式推出，由即日起至1123日，新用戶(首次於惠康網店/yuu網購/Market Place App購物之新用戶)於網店消費滿$500，即減$50。此外，yuu會員全年於惠康網店以恒生enJoy卡結賬，可獲取3yuu積分。

惠康網店登場 新用戶買滿$500即減$50

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惠康網店｜激抵原箱優惠 低至5

惠康網店同時推出激抵原箱低至5折優惠，包括餐酒、汽水、飲品、樽裝水、麵食，或是衞生紙、尿片及寵物用品等，應有盡有。而yuu會員於113日至1228日期間，購買任何原箱貨品更可賺20yuu分，等同於10%回贈，優惠折上折。

惠康網店激抵原箱優惠 低至7折 惠康網店激抵原箱優惠 低至7折 惠康網店激抵原箱優惠 低至7折

惠康網店｜精選美酒低至4折「開倉價」發售

惠康網店亦搜羅了多款美酒，包括澳洲紅酒、法國紅酒、白酒、香檳、汽酒及玫瑰酒等，提供多元化選擇。由即日至1130日，精選美酒更以低至4折「開倉價」發售，而買滿6支紅酒或白酒(750毫升或以上)更可享額外85折。

全新惠康網店

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惠康網店｜多款美酒以低至4折「開倉價」發售 多款美酒以低至4折「開倉價」發售
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