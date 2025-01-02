惠康限時5日指定產品77折 快閃加購優惠/酒類+日用品低至6折 衛生紙、金象米同享折扣

惠康推出一系列限時優惠，即日起至1月5日有指定奶類及能量飲品77折優惠，另外更有快閃4天激抵優惠，合共兩輪快閃加購優惠，包括消費滿指定金額即可以優惠價加購4包抹手紙或滴露洗衣珠，非常抵！另外更有多款酒類及日用品低至6折，金象米及衛生紙同享優惠，即睇詳請。

77 折限時激搶 各位上班族及學生哥注意！即日起至1月5日，於惠康購買指定5件豆類及奶類飲品，即可享77折優惠，優惠包括鮮奶、牛奶飲品、鮮豆漿、單件裝乳酪飲品。另外購買任何4件常溫運動及能量飲品，亦可享77折。

77折限時激搶

快閃激抵優惠 惠康更推出兩輪快閃4天激抵優惠，於即日起至1月2日，購買任何產品滿$100即可加$30換購4包Meadows三褶式抹手紙250張裝，另外亦可加$45換購2包Yano雞中翼500克。 即日起至1月5日，加$79換購1包滴露各款全能抗菌洗衣旋珠56粒裝，非常抵買。

精選酒品 + 日用品低至 6 折 惠康多款人氣酒品亦推出折扣優惠，包括Asahi朝日啤酒、K1664白啤酒、奔富紅酒等，記得大貨入手，約齊親朋好友佳節暢飲！另外金象牌頂上茉莉香米和維達4D立體壓花衛生紙亦同樣有折。