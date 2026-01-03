惠康首次聯乘香港原創品牌G.O.D.住好啲 推出限量麻雀套裝/開運遊戲套裝 手繪超市元素

新年將至， 惠康為家家戶戶帶來新春喜慶氣氛！惠康首度與香港原創生活品牌「G.O.D.住好啲」聯乘，打造新年開運必備的「堅好運水晶麻雀套裝」與「新春開運遊戲套裝」，創辦人兼設計師楊志超(Douglas Young)更親筆手繪，將惠康獨特超市元素融入傳統麻雀與魚蝦蟹遊戲之中，祝願各位新一年豐衣足食，喜迎馬年！兩款套裝將會分階段於惠康網店應用程式預訂，即睇詳情！

限量賀年遊戲套裝登場 注入港式美學

本地品牌「G.O.D.住好啲」創辦人Douglas Young以標誌性原創手繪風格，將香港本地日常場景轉化為充滿幽默感與懷舊情懷的視覺符號，把獨特的「港式美學」注入日常超級市場購物場景和賀年意象當中，與惠康聯手打造獨特賀年遊戲套裝。

堅好運水晶麻雀套裝現已接受預訂

「堅好運水晶麻雀套裝」全副共有144隻水晶麻雀，每一顆皆內嵌Douglas親手設計的超市賀年元素，例如象徵「大吉大利」的柑橘、寓意「招財進寶」的香蕉、「年年有餘」的常滿米缸等多個充滿日常生活氣息的圖案。麻雀背面採用水晶透明材質製造，質感高雅透亮，極具收藏價值。麻雀套裝内的三粒骰子更分別印上象徵惠康網購的送貨車圖案、「好」及「福」，寓意惠康與住好啲攜手將祝福送至全香港。麻雀套裝包裝以仿皮百寶箱為設計，將本地經典霓虹燈圖案結合新春賀語，營造濃烈節慶氛圍，融合傳統與潮流的風格。即日起至1月18日期間可於惠康網店應用程式優先預訂。

堅好運水晶麻雀套裝

惠康網店應用程式優先預訂期(享送貨服務)：1月2日至1月18日

5間指定門市預訂期：1月16日至1月22日

5間指定門市公開發售日期：1月24日至2月19日

零售價：$800