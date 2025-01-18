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2025-01-18 12:00:00

惠康1.18迎春大折日 快閃一日全單92折/門市網店同享優惠/高達$400折上折優惠

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惠康1.18迎春大折日 快閃一日全單92折/門市網店同享優惠/高達$400折上折優惠

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惠康「大折日」再度回歸！新年將至，惠康特別快閃一日推出 「迎春大『折』日」， 本日(18)到全線惠康門市買滿$168，即可享有92折優惠，更有多款優惠可享折上折！另外餐酒85折優惠以及禮盒組盒優惠，$500有找入手10件禮品，即睇詳請。

1.18迎春大折日 92折優惠

118日到全線惠康門市買滿$168，或於惠康網店買滿$988，即享92折優惠，此外，於惠康網店買滿$168選擇「網購店取」服務，亦有92折優惠。

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1.18迎春大折日 92折優惠

85折美酒優惠

由即日起至123日，於全線惠康分店買滿3750毫升或以上紅/白餐酒、香檳或汽酒，可享92折優惠；買滿6支享85折。另設精選品牌任選12支，再有額外88折優惠。優惠可與迎春大折日92折優惠同時使用。

惠康亦特別推出多個優惠組合，組合內集齊各種豐富食品或禮盒，以抵買價錢入手多樣心儀貨品：

咁鮮係團年組合 限定價:$394.2 ($406.4)

送禮咁鮮正組合 限定價:$440.1 ($309.8)

大掃除咁鮮乾淨組合 限定價:$343 ($223.3)

超筍限時搶

惠康多個加購優惠等住各位，凡於惠康超級市場購買任何產品滿$100，即日起至23日期間可加$79換購Ariel 4D 抗菌去漬/室內晾衣洗衣膠囊 (原價為HK$199.9)。另外購買4支舒適達單支裝牙膏，更有總值$200豐富禮品，包括1袋唯潔雅珍寶抽取式面紙(5包裝)1DODOME鈴蘭百合洗衣珠袋裝(25粒袋)等等。

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