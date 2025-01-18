惠康1.18迎春大折日 快閃一日全單92折/門市網店同享優惠/高達$400折上折優惠

惠康「大折日」再度回歸！新年將至，惠康特別快閃一日推出 「迎春大『折』日」， 本日(18日)到全線惠康門市買滿$168，即可享有92折優惠，更有多款優惠可享折上折！另外餐酒85折優惠以及禮盒組盒優惠，$500有找入手10件禮品，即睇詳請。

1.18 迎春大折日 92 折優惠 1月18日到全線惠康門市買滿$168，或於惠康網店買滿$988，即享92折優惠，此外，於惠康網店買滿$168選擇「網購店取」服務，亦有92折優惠。

1.18迎春大折日 92折優惠

85 折美酒優惠 由即日起至1月23日，於全線惠康分店買滿3支750毫升或以上紅/白餐酒、香檳或汽酒，可享92折優惠；買滿6支享85折。另設精選品牌任選12支，再有額外88折優惠。優惠可與迎春大折日92折優惠同時使用。

惠康亦特別推出多個優惠組合，組合內集齊各種豐富食品或禮盒，以抵買價錢入手多樣心儀貨品： 咁鮮係團年組合 限定價:$394.2 (慳$406.4) 送禮咁鮮正組合 限定價:$440.1 (慳$309.8) 大掃除咁鮮乾淨組合 限定價:$343 (慳$223.3)