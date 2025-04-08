惠康4月大四喜優惠 全新急凍肉系列一律$39登場/$10入手精選產品

惠康4月推出一連串「大四喜」限時優惠，為各位市民送上多重折扣，全新「自家用」急凍系列劃一$39，另外自家品牌多款人氣產品以超抵價發售，每周可入手$10產品！即睇詳請。
$39全新「自家用」急凍系列
惠康全新推出「自家用」系列，專為現代小家庭量身定制。該系列精選超過10款急凍肉類及海鮮，包括金沙骨、雞中翼、雞髀扒、三文魚腩條、黃立鯧及金線魚等，每款均採用500克至1公斤的小包裝設計。優惠期內全線「自家用」急凍肉類及海鮮產品均以統一價$39發售。
除急凍食品外，系列還提供每日新鮮到港的冰鮮魚類，包括黃花魚、盲鰽、加州鱸及紅蕃等，同樣以優惠價$39發售。所有全條魚產品均經專業處理，完成清潔、去鱗及去除內臟等工序，並貼心附送薑蔥配料包。另備有沙白、鯪魚肉及敏魚扒等食材，開封即可烹調，大大節省備餐時間。
$10入手自家品牌人氣貨品
惠康超市旗下兩大自家品牌Meadows及御品皇，即日起每週將推出一款$10以下的超值特惠商品，本週(4月11日至17日)主打御品皇系列急凍包點3件裝，每包只售$8，此優惠將每週更新。
除每週特惠商品外，4月9日至24日期間，顧客購買指定自家品牌產品$滿50，即可獲贈$5現金優惠券。該優惠券可在下次購買$30以上自家品牌產品時使用，實行慳到盡。
指定貨品$50任選2/3/4件
超人氣優惠活動亦再度回歸！指定貨品$50任選2/3 或4 件，是次產品加碼至涵蓋全場超過500款貨品，多款熱賣產品同享優惠，包括有本地生產的白/啡蘑菇、美國穀飼牛板腱、墨西哥牛胸腹片及墨魚仔等，以至入廚必備的各式意粉醬料及調味料，滿足不同顧客的日常需要。
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