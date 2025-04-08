惠康4月大四喜優惠 全新急凍肉系列一律$39登場/$10入手精選產品

惠康4月推出一連串「大四喜」限時優惠，為各位市民送上多重折扣，全新「自家用」急凍系列劃一$39，另外自家品牌多款人氣產品以超抵價發售，每周可入手$10產品！即睇詳請。

$39 全新「自家用」急凍系列

惠康全新推出「自家用」系列，專為現代小家庭量身定制。該系列精選超過10款急凍肉類及海鮮，包括金沙骨、雞中翼、雞髀扒、三文魚腩條、黃立鯧及金線魚等，每款均採用500克至1公斤的小包裝設計。優惠期內全線「自家用」急凍肉類及海鮮產品均以統一價$39發售。

除急凍食品外，系列還提供每日新鮮到港的冰鮮魚類，包括黃花魚、盲鰽、加州鱸及紅蕃等，同樣以優惠價$39發售。所有全條魚產品均經專業處理，完成清潔、去鱗及去除內臟等工序，並貼心附送薑蔥配料包。另備有沙白、鯪魚肉及敏魚扒等食材，開封即可烹調，大大節省備餐時間。