惠康78周年限定優惠 超過78件貨品買1送1 紐西蘭珍寶金奇偉果/越南虎蝦肉【內附優惠產品詳情】

惠康今年踏入78周年，以「惠你慳，鮮至好！」作為主題，由5月5日起，推出連串驚喜優惠活動以答謝顧客多年的支持，頭炮有超過78件精選產品買1送1優惠，還有一系列yuu驚喜！
5月頭炮周年慶祝活動 超過78件貨品買1送1
為答謝顧客多年的支持，惠康將於78周年期間推出浪接浪驚喜購物優惠，包括於5月5日至5月11日期間，超過78件指定貨品推出買1送1優惠，精選心水貨品包括：Zespri紐西蘭珍寶金奇偉果、越南虎蝦肉（200g）、固力果各款百力滋/餅乾條8-9包裝、MELONA各款4支裝雪條、Meadows各款常溫奶、Meadows Home各款洗衣膠囊及滴露全能抗菌洗衣珠50粒等！
除此之外，yuu亦有為大家準備不同禮遇，更多精彩優惠和慶祝活動陸續每星期發放，密切留意！
此外，惠康亦推出新商標。以搶眼鮮明的黃紅色展現活力、創新的形象，與惠康與時並進，不斷推陳出新的理念一致。超過250間惠康已以全新面貌為顧客提供更舒適及便利的購物環境；另有5間惠康升級為惠康Fresh（Wellcome Fresh），提供更多鮮活食材的選擇，並加入新鮮櫃位或食街元素。而店舖團隊亦已換上新制服，提供更專業和優質的服務。