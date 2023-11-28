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生活
2023-11-28 11:30:58

惠而浦網店開倉第2擊 上置式洗衣機狂減$4808 雙門雪櫃接近半價 陳列家電低至15折(附連結)

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惠而浦網店開倉第2擊 上置式洗衣機狂減$4808 雙門雪櫃接近半價 陳列家電低至15折(附連結)

惠而浦網店開倉第2擊 上置式洗衣機狂減$4808 雙門雪櫃接近半價 陳列家電低至15折(附連結)

家電品牌惠而浦網上商店W-Mall陳列開倉年終第2擊開始！由11月28日中午12時至12月4日舉行，多款激抵折扣的陳列品或開盒機的家電低至15折發售，第2擊推介指定上置式洗衣機7公斤- 1000轉，由原價$6998狂減至$2190，雙門雪櫃324公升由$4,890減至$2,990。

▼惠而浦網店開倉第2擊陳列品推介▼

 

雙門雪櫃 324公升 (WF2T325RPS)$4,890減至$2,990，限量4部 上置式洗衣機 7公斤 - 1000轉 (TDLR70112)$6,998減至$2,190，限量20部 上置式洗衣機 7公斤 - 1000轉 (AWE7101N)$6,698減價至$990，限量5部 SteamFit 纖薄前置式洗衣機 7公斤 -1200轉 (CWNB7002GWG) $6,498減價至$2,390，限量20部 纖巧無塵袋吸塵機 1600瓦 (VL1602)$768減價至$490，限量5部

除了陳列產品外，W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃未曾使用，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，但外盒包裝有不同程度瑕疵的產品，性價比極高，反應熱烈！今次繼續為大家搜羅多款精選開盒機，二合一抽油煙機只售$1,990，真纖薄820 Pure Care洗衣乾衣機亦割價逾三千元，只售$3,890！

▼惠而浦網店開倉第2擊開盒機推介▼

 

雙門雪櫃 167公升 (WF2T170RPS) $3,490減價至$2,190，限量20部 兩頭氣體煮食爐 (AGA201/BT) 送基本安裝 $4,990減價至$2,990，限量5部 二合一抽油煙機 1000立方米/小時 (HC638S) $4,090減價至$1,990，限量10部 820 Pure Care洗衣乾衣機 洗/ 乾: 8/5公斤 - 1400轉 (WRAL85411) $7,098減價至$3,890，限量20部 4S mini 蒸焗爐 25公升 (CS1250) $3,190減價至$2,290，限量10部

無論購買陳列品或開盒機均提供免費送貨服務，部分特定產品更可享有免費基本安裝服務*。此外，現凡以Mastercard結帳，即享額外5%^折扣優惠。減價貨品數量有限，售完即止

*免費基本安裝服務只適用於前置式洗衣機/洗衣乾衣機及上置式洗衣機  及 指定開盒機 (氣體煮食爐)) 一切以惠而浦官網為準。

貨品需於購買後四星期內送貨, 否則需另付存倉費。數量有限, 售完即止。

開盒機乃未使用之產品，配件齊全，外盒包裝有不同程度可見瑕疵，與新機保養年期相同

惠而浦網上商店W-Mall連結

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