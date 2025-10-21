愉快動物餅 x Sanrio聯乘系列新登場 10.31日本開賣公仔掛飾/匙扣盲盒/收納袋

最近去日本旅遊的Sanrio粉絲注意！超可愛的愉快動物餅 x Sanrio Characters聯乘系列強勢登場，於10月31至11月14日期間，日本16間Kiddyland門市限定開賣！人氣Sanrio角色身穿愉快動物餅公仔衫，令人超心動，全系列商品包括立牌、文具、收納用品、環保袋及家品，更有多款盲盒開抽，非常值得入手，實用度滿分，絕對不能錯過！

愉快動物餅 x Sanrio Characters 限定系列登場 10月31日起至11月14日，愉快動物餅 x Sanrio Characters限定聯乘系列的19款商品，將於日本16間Kiddyland門市有售，商品包括公仔掛飾、盲盒、立牌、文具、收納用品、環保袋及家品等。每款商品每人限購2件，盲盒商品則每人每款限購整套2箱。

聯乘商品價錢款式一覽 是次聯乘系列超可愛，Sanrio一眾人氣角色Hello Kitty、Melody、Kuromi、Cinnamoroll、 HANGYODON等10位角色齊齊換上愉快動物餅的公仔衫，cosplay趣怪小動物，絕對是粉絲必搶！更有造型立牌亦誠意十足，Sanrio角色與各位動物角色互動，非常歡樂。

開賣門店 Kiddyland門市地址：新宿店、池袋陽光城店、光丘店、吉祥寺店、埼玉羽生店、浦和美園店、Lalaport湘南平塚店；Lalaport 富士見店、名古屋PARCO店、大阪梅田店、心齋橋Parco店、神戶店、廣島Parco店、福岡PARCO店、AMU PLAZA熊本店、AMU PLAZA大分店