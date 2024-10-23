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2024-10-23 17:00:00

愉景灣意式冬日慶典 美酒巡禮/露天聖誕市集/浪漫飄雪 兼享免費船票

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愉景灣意式冬日慶典 美酒巡禮/露天聖誕市集/浪漫飄雪 兼享免費船票

愉景灣意式冬日慶典 美酒巡禮/露天聖誕市集/浪漫飄雪 兼享免費船票

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為迎接聖誕佳節，愉景灣將化身別具意大利風情的冬日仙境，現場不單可欣賞靈感來自威尼斯和羅馬著名地標的聖誕裝飾、飄雪及光影效果，冬日慶典更首次舉行露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及於聖誕周日露天市集，聖誕老人會現身大派禮物。今次更特別於節日期間送出8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元，公眾可於指定周末及公眾假期，免費乘搭渡輪前往愉景灣！

愉景北商場的鐘樓化身為威尼斯重要地標「安康聖母大教堂」，以其精緻的巴洛克建築風格為靈感，巨大穹頂的獨特外形是威尼斯的標誌。 愉景廣場的「羅馬競技場」概念的聖誕裝飾，裝置的中心是一棵5米高聖誕樹，閃耀著璀璨的裝飾和閃閃生輝的燈光，將古羅馬的莊嚴與節日的歡樂氣氛完美結合。 愉景北商場 心鎖長廊

愉景灣將於1122日舉行聖誕亮燈儀式，活動包括銀樂隊演奏、聖誕老人互動、精緻的意大利化妝舞會演出、體操舞蹈表演，以及浪漫飄雪及燈光等，為一連串的聖誕慶祝活動揭開序幕。

愉景灣聖誕美酒巡禮 美酒佳餚迎聖誕

愉景北商場將於1213日至15日，首次舉行露天聖誕美酒巡禮，以意大利風情小木屋佈置，配上夢幻的聖誕燈飾，讓大家沉浸在節日歡樂氣氛，並有逾30個精選攤位，品嚐來自世界各地的美酒佳餚，並選購聖誕主題手作精品。持有品酒通行證的賓客更可試飲各款頂級美酒與美食。愉景灣聖誕美酒巡禮部分收益將捐贈慧妍雅集，在歡慶之餘也能支持慈善。

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銀樂隊演奏 意大利化妝舞會 聖誕老人互動

愉景廣場聖誕周日露天市集

愉景廣場亦將於1110日、1124日及128日舉辦聖誕主題的周日露天市集，市集匯聚多種特色手作精品、服飾配件、家居用品及美味節日美食。在溫馨的冬日氣氛中，支持本地工匠和小店。

愉景廣場聖誕周日露天市集

愉景廣場聖誕周日露天市集

免費渡輪前往愉景灣 

今次的愉景灣意式冬日慶典由香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」）冠名呈獻，為迎接節日的喜悅，香港興業國際推出獨家優惠——免費渡輪前往愉景灣，送出8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元！由20241123日至202511日，每逢周末及公眾假期，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭上午11:30開出的渡輪前往愉景灣。

冬日假期免費渡輪優惠前往愉景灣 Dine ’N Ride 免費交通優惠

「愉景灣Winter Wonderland 意式冬日仙境」裝飾

日期：     20241115日至202511 

地點：     愉景北商場、愉景廣場及DDeck

愉景灣免費渡輪節日優惠 由香港興業國際贊助

日期：202411232430日，12178141521222425262829日及202511日（週末、平安夜及公眾假期）

出發時間：上午11:30

出發地點：中環3號碼頭

聖誕周日露天市集

日期：     20241110日、24日及128日（星期日）

時間：     上午11:00至下午6:00

地點：     愉景廣場

詳情

愉景灣聖誕美酒巡禮

日期：20241213日至15日（星期五至日）

時間：下午2:00至晚上9:00

地點：愉景灣酒店正門外

免費入場，品酒美食通行證費用：$180（包括免費酒杯及杯套、兌換券３張以換領指定美酒或美食，以及品酒尊屬禮遇）

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