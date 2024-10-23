愉景灣意式冬日慶典 美酒巡禮/露天聖誕市集/浪漫飄雪 兼享免費船票

為迎接聖誕佳節，愉景灣將化身別具意大利風情的冬日仙境，現場不單可欣賞靈感來自威尼斯和羅馬著名地標的聖誕裝飾、飄雪及光影效果，冬日慶典更首次舉行露天聖誕美酒巡禮、越野車露營展及於聖誕周日露天市集，聖誕老人會現身大派禮物。今次更特別於節日期間送出8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元，公眾可於指定周末及公眾假期，免費乘搭渡輪前往愉景灣！

愉景灣將於11月22日舉行聖誕亮燈儀式，活動包括銀樂隊演奏、聖誕老人互動、精緻的意大利化妝舞會演出、體操舞蹈表演，以及浪漫飄雪及燈光等，為一連串的聖誕慶祝活動揭開序幕。 愉景灣聖誕美酒巡禮 美酒佳餚迎聖誕 愉景北商場將於12月13日至15日，首次舉行露天聖誕美酒巡禮，以意大利風情小木屋佈置，配上夢幻的聖誕燈飾，讓大家沉浸在節日歡樂氣氛，並有逾30個精選攤位，品嚐來自世界各地的美酒佳餚，並選購聖誕主題手作精品。持有品酒通行證的賓客更可試飲各款頂級美酒與美食。愉景灣聖誕美酒巡禮部分收益將捐贈慧妍雅集，在歡慶之餘也能支持慈善。

愉景廣場聖誕周日露天市集 愉景廣場亦將於11月10日、11月24日及12月8日舉辦聖誕主題的周日露天市集，市集匯聚多種特色手作精品、服飾配件、家居用品及美味節日美食。在溫馨的冬日氣氛中，支持本地工匠和小店。

愉景廣場聖誕周日露天市集

免費渡輪前往愉景灣 今次的愉景灣意式冬日慶典由香港興業國際集團有限公司（「香港興業國際」）冠名呈獻，為迎接節日的喜悅，香港興業國際推出獨家優惠——免費渡輪前往愉景灣，送出8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元！由2024年11月23日至2025年1月1日，每逢周末及公眾假期，公眾可從中環3號碼頭免費乘搭上午11:30開出的渡輪前往愉景灣。

「愉景灣 Winter Wonderland 意式冬日仙境」裝飾 日期： 2024年11月15日至2025年1月1日 地點： 愉景北商場、愉景廣場及D’Deck 愉景灣免費渡輪節日優惠 — 由香港興業國際贊助 日期：2024年11月23、24、30日，12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（週末、平安夜及公眾假期） 出發時間：上午11:30 出發地點：中環3號碼頭 聖誕周日露天市集 日期： 2024年11月10日、24日及12月8日（星期日） 時間： 上午11:00至下午6:00 地點： 愉景廣場 詳情 愉景灣聖誕美酒巡禮 日期：2024年12月13日至15日（星期五至日） 時間：下午2:00至晚上9:00 地點：愉景灣酒店正門外 免費入場，品酒美食通行證費用：$180（包括免費酒杯及杯套、兌換券３張以換領指定美酒或美食，以及品酒尊屬禮遇）