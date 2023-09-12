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生活
2023-09-12 20:05:56

意大利優質松露調味醬/氣泡酒萄/紅酒 與摰愛共享佳節

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意大利優質松露調味醬/氣泡酒萄/紅酒 與摰愛共享佳節

意大利優質松露調味醬/氣泡酒萄/紅酒 與摰愛共享佳節

中秋佳節，美酒佳餚是與摰愛分享喜悅的首選。屏山食品推出中秋特選松露調味醬和意大利、 德國餐桌葡萄酒。避過人多擠迫的餐廳，親手烹飪最適合的餐點，為你和摰愛準備一個難忘的中秋

意大利優質松露調味醬+特級初榨橄欖油

意大利優質松露調味醬，100％天然成分製成，是次更有4款新登埸調味醬，適合不同人士 和飲食配搭。包括GL白松露醬590GGL黑松露菌醬10% 90/180克、GL黑松露特級初 榨橄欖油、GL白松露特級初榨橄欖油。

GL白松露醬5% 90克 (零售價$128)│最新口味芝士及白松露的配合，加入巴馬臣芝士和羊奶芝士，最迷人的香濃配搭。全新濃郁口感體驗，香味四溢。適合作為肉類，濃湯或意粉的配料。 GL黑松露菌醬10% 90/180克 (零售價$98/ $149)│增添含有10%的黑松露，超濃郁黑松露味道加倍滿足，天然成分製成的100%意大利優質松露，無基因改造，不含防腐劑及人造色素。適合製作意粉或意大利飯、炒滑蛋或作為意式多士的配料。 GL白松露特級初榨橄欖油 (零售價$90)│最新推出兩式黑白松露橄欖油，適合不同口味人士，黑松露味道強烈濃郁，白松露則富天然神秘的芳香。兩款都選用特級初榨橄欖油，內含有松露片，濃郁口感。無基因改造，不含防腐劑及人造色素。適合配合沙拉、牛排和開胃菜上。 GL松露蛋黃醬85克 (零售價$58)│天然成分製成的100%意大利優質松露，無基因改造，不含防腐劑及人造色素，濃厚幼滑口感加上松露香氣，與美式食品完美配搭。適合作肉類、漢堡、三文治及薯條的調味料。 GL黑松露菌醬5% 90克 (零售價$68)│含有5%的黑松露， 100%意大利 優質認證。濃郁的松露醬配上充滿口感的雜菌，沉穩厚實。 GL松露芝士意粉醬130克 (零售價$53)│喜歡在意粉上撒上芝士/芝士粉的人有福了！意大利巴馬臣芝士與意大利優 質夏季松露的滋味完美結合，非常適合各種美食、例如作為意粉或主菜的醬料。

特選意大利氣泡酒

特選兩款意大利氣泡酒，分別為意大利乾氣泡酒是花香和果香的清新配搭，呈稻草黃帶有亮 金色更有精細而持久的氣泡，適合各類品酒人士單獨品嚐，於中秋佳節與親友把酒談歡。意大利特乾粉紅氣泡酒帶有精緻莓果香氣、呈浪漫柔和的粉紅色，清爽而順滑適合搭配甜品，清淡菜式或醃製肉類，女士之首選，與摰愛共度迷人中秋。

 

寶石紅色優質葡萄紅酒

至尊兩式明亮的寶石紅色意大利法定產區優質葡萄紅酒，均適合搭配紅肉、松露或意粉，分別為CASTELLO DI LUCIGNANO CHIANTI CLASSICO DOCG 750ml，濃郁的紅色水果 香氣，輔以淡淡的香草花香，適合年輕一群；而CASTELLO DI LUCIGNANO CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 750ml，則有成熟水果的味道，餘韻悠長，是成熟人士品酒之選

意大利特乾粉紅氣泡酒CANTINE CAVIRO ROMAGNA DOC SPUMANTE ROSE EXTRA BRUT 750ml 意大利乾氣泡酒CANTINE CAVIRO ROMAGNA DOC SPUMANTE BRUT 750ml
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