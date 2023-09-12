意大利優質松露調味醬/氣泡酒萄/紅酒 與摰愛共享佳節

中秋佳節，美酒佳餚是與摰愛分享喜悅的首選。屏山食品推出中秋特選松露調味醬和意大利、 德國餐桌葡萄酒。避過人多擠迫的餐廳，親手烹飪最適合的餐點，為你和摰愛準備一個難忘的中秋。
意大利優質松露調味醬+特級初榨橄欖油
意大利優質松露調味醬，100％天然成分製成，是次更有4款新登埸調味醬，適合不同人士 和飲食配搭。包括GL白松露醬5％90G、GL黑松露菌醬10% 90/180克、GL黑松露特級初 榨橄欖油、GL白松露特級初榨橄欖油。
特選意大利氣泡酒
特選兩款意大利氣泡酒，分別為意大利乾氣泡酒是花香和果香的清新配搭，呈稻草黃帶有亮 金色更有精細而持久的氣泡，適合各類品酒人士單獨品嚐，於中秋佳節與親友把酒談歡。意大利特乾粉紅氣泡酒帶有精緻莓果香氣、呈浪漫柔和的粉紅色，清爽而順滑適合搭配甜品，清淡菜式或醃製肉類，女士之首選，與摰愛共度迷人中秋。
寶石紅色優質葡萄紅酒
至尊兩式明亮的寶石紅色意大利法定產區優質葡萄紅酒，均適合搭配紅肉、松露或意粉，分別為CASTELLO DI LUCIGNANO CHIANTI CLASSICO DOCG 750ml，濃郁的紅色水果 香氣，輔以淡淡的香草花香，適合年輕一群；而CASTELLO DI LUCIGNANO CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG 750ml，則有成熟水果的味道，餘韻悠長，是成熟人士品酒之選。