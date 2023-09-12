意大利優質松露調味醬/氣泡酒萄/紅酒 與摰愛共享佳節

中秋佳節，美酒佳餚是與摰愛分享喜悅的首選。屏山食品推出中秋特選松露調味醬和意大利、 德國餐桌葡萄酒。避過人多擠迫的餐廳，親手烹飪最適合的餐點，為你和摰愛準備一個難忘的中秋。

意大利優質松露調味醬 + 特級初榨橄欖油

意大利優質松露調味醬，100％天然成分製成，是次更有4款新登埸調味醬，適合不同人士 和飲食配搭。包括GL白松露醬5％90G、GL黑松露菌醬10% 90/180克、GL黑松露特級初 榨橄欖油、GL白松露特級初榨橄欖油。