意大利香氛品牌Carthusia登陸香港 入手George Clooney同款香水

意大利香氛品牌Carthusia最近登陸銅鑼灣Fashion Walk，這個香氛品牌來自當地的卡布里島(Capri)，由採花師在島上徒手選採花朵，配以島嶼特產的檸檬，更由當地人手製作，打造出多款清新優雅的香水，就連荷里活影星George Clooney都是用家！品牌更推出新張優惠套裝，喜歡香水的人士不要錯過！

Carthusia的歷史要追溯到1380年，當時島上的修道院院長St.James為了迎接意大利的安茹女王(Queen Joan of Anjou)，特意在島上採摘鮮花獻給女王。這些鮮花在瓶子裡醞釀3天以後，院長發現泡過鮮花的水飄散神秘的香味，成為品牌首支香水的初形。

意大利人手製作 Carthusia由1380年起一直遵循傳統，香水的採花師在島上徒手選採花朵如迷迭香、百合和康乃馨等，融入不同的香氛產品；加上島嶼特產的鮮黃色檸檬，微酸清新的香氣正是品牌的重要原料。Carthusia每款香氣至今都堅持在意大利由人手製作，以保持材料新鮮，並減少化學成分，還原鮮花和柑橘的天然香氣。產品包括淡香精、家居香氛及身體護理。

意大利香氛品牌Carthusia最近登陸銅鑼灣Fashion Walk。

採用意國手造瓷磚 還原總店小島風情 Carthusia率先在香港開設亞洲首間概念店，以Capri總店設計為藍本，選取意大利流傳的手造裝飾瓷磚，還原總店的小島風情，簡約的藍白設計，充滿地中海的度假風情。

Carthusia 主打產品： Mediterraneo 地中海淡香精 $760/50ml 、 $960/100ml 地中海是一個陽光明媚，擁有蔚藍的天空、湛藍的海洋和豐富的物產。香水以卡布里島最具特色的新鮮檸檬為基礎，搭配清新的綠茶香氣，濃縮地中海陽光的熟成氣味，清爽不甜膩的味道成為品牌招牌香味，不單是卡布里島旅遊的最佳伴手禮，更是George Clooney愛用的香水之一！

Mediterraneo地中海淡香精 $760/50ml、$960/100ml

A'MMARE 淡香精 $760/50ml 、 $960/100ml 陽光明媚的佛手柑遇上迷迭香，芳香中帶點刺鼻，加上青綠嫩滑的薄荷葉，令人耳目一新。最後由雪松和癒創木組成珍貴木香，以廣藿香和麝香帶來神秘優雅氣息。

Flori di Capri 卡布里島之花 淡香精 $760/50ml 、 $960/100ml 香精 $1,060/50ml 源自1380年獻給 Giovanna D' Angio'女王花朵而產生擁有神秘香氣的水，1940年修道院院長發現此配方而重新製造，也是品蚜首支香水。繽紛香氣彷彿來到長滿野生康乃馨與百合的山谷，混合地中海的橡木香氣，調和了神秘的琥珀、檀香與依蘭，混合成令人愉快而且難忘的異國情調香氣。

Flori di Capri卡布里島之花 淡香精 $760/50ml、$960/100ml 香精 $1,060/50ml

Carthusia 亞洲首間概念店新張優惠套裝 (1) 任選 Carthusia 50ml 淡香精 x 1 (2) 任選 Carthusia 250ml 香氛沐浴露 x 1 (3) 任選 Carthusia 75ml 護手霜 x 1 (1) + (2) + (3) 原價$1,300 => 優惠價$1,180

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