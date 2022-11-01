意粉都有Tasting Menu！PAZTA「PASTA FLIGHT」90分鐘試盡12道風味

意粉料理何其多，就 南北部 的食材與 烹調 方式已大相逕庭。城中人氣意大利餐廳兼酒吧 PAZTA ，就特別為花心人士推出自選 「Pasta Flight 」 嚐味菜單 ， 90 分鐘內可食盡 12 個地區的特色風味， 而且 限量贈送 Prosecco 氣泡酒或意大利葡萄酒一瓶及免收加一，對意粉迷來說是一大驚喜！

意粉都有Tasting Menu│南意北意風味大不同 北意大利料理大多以濃郁的忌廉和芝士入饡，配以肉類增添口感與香氣；意大利南部人則喜愛用橄欖油、番茄、辣椒和大蒜為料理調味，並因鄰近海岸，不少料理都以海鮮入饌，總括來說北方口味較濃厚重實，南方較清新，今次的tasting menu就可以一次過試到盡，除了意粉(Spaghetti)，還用上扁麵(Fettuccine)、寬條麵(Tagliatelle)、粗管麵(Paccheri)、貓耳朵(Orecchiette)、闊麵(Pappardelle)、長通粉(Rigatoni)及扁意粉(Linguine)，掛汁度大不同，不妨看看自己的偏好吧！ 「Pasta Flight」套餐 平日下午 3 時起供應，每逢周末中午起供應

每位$ 230 ， 適用於四位或以上並需提前預定

僅限堂食，全席用餐時限為 90 分鐘 PAZTA│中環荷李活道10號「大館」營房大樓地下03-G08號舖│2626 1186

北 意大利風味：忌廉+芝士+肉類