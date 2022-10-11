愛動物女生必入手的彩妝 Chantecaille保育系列/Hourglass節日限量粉餅盤

身邊不少女生都是愛動物之人，有沒有想過在扮靚的同時，可以為野生動物甚至是他們的棲息地出一分力？今次介紹兩個支持保護動物的美妝品牌，各位女生不妨趁轉季日子，入手別具意義的化妝品。
Chantecaille 保育黑豹及美洲獅棲息地
Chantecaille今年秋季以南美亞馬遜地帶的黑豹和北美黃石國家公園的美洲獅為保育主題，推出兩款限量版眼影盒及4款花妍唇澤。系列部分收益將用作支持環境保育計劃，為野生動物提供安全可持續的棲息地。品牌早前於K11 Musea舉行發布會，特別安排樹懶及貓頭鷹等動物作嘉賓。
Olivia Chantecaille將黑豹的懾人雙目及月光映照下的叢林夜幕，幻化成黑豹保育眼影盒的4款色調，集齊啞緻、柔滑珠光及閃爍炫彩質感，眼影部分收益將用作支持亞馬遜熱帶雨林聖源保育計劃；另一款限量版美洲獅保育眼影盒，特別為支持黃石國家公園合作夥伴Yellowstone Forever基金會及紀念美國黃石國家公園150周年而推出，支持他們保育美洲獅的工作，大地色調眼影包括啡調、裸色及灰黑色。4款限量版唇膏的色調，亦分別以美洲獅棲息地——黃石公園內的花卉命名。
Hourglass限量粉餅盤 保護動物權益
主張絕不進行動物測試的美妝品牌Hourglass，今年聖誕推出3款限量版AMBIENT柔光亮顏修容粉餅盤，由倫敦插畫家Katie Scott設計，以蝴蝶、老虎和大象來慶祝動物王國的優雅與雄偉。品牌更會把系列產品的5%收益，捐予美國唯一一個保障非人類動物法定基本權利的組織Nonhuman Rights Project(NhRP)，支援他們保護動物權益的工作。
今次限量版由Katie Scott設計，她以其線繪作品和水彩畫而聞名，今次設計展示了不同動物的特質，包括蝴蝶的精緻優雅、大象的雄偉和令人敬畏及大膽的老虎。而最暢銷的AMBIENT系列亦為節日加入全新色調，做到散射、提升及增加膚色光澤度的效果。當中的柔光亮顏粉末可以過濾刺眼光線，並在任何類型的光線及閃光攝影下增強皮膚的光澤及柔和度，一盒集修容、胭脂、提亮和修飾肌膚等功效。粉餅盤今年更首次可以自行定制，顧客可於官方網站選擇3款包裝設計，然後揀選合適的色調組合，無論送人或自用都可更靈活。