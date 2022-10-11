愛動物女生必入手的彩妝 Chantecaille保育系列/Hourglass節日限量粉餅盤

身邊不少女生都是愛動物之人，有沒有想過在扮靚的同時，可以為野生動物甚至是他們的棲息地出一分力？今次介紹兩個支持保護動物的美妝品牌，各位女生不妨趁轉季日子，入手別具意義的化妝品。

Chantecaille 保育黑豹及美洲獅棲息地

Chantecaille今年秋季以南美亞馬遜地帶的黑豹和北美黃石國家公園的美洲獅為保育主題，推出兩款限量版眼影盒及4款花妍唇澤。系列部分收益將用作支持環境保育計劃，為野生動物提供安全可持續的棲息地。品牌早前於K11 Musea舉行發布會，特別安排樹懶及貓頭鷹等動物作嘉賓。