愛協西貢領養中心6月22日領養日 新增貓隻領養/送100個便攜式飲水兜

香港愛護動物協會(「愛協」)的愛協西貢領養中心最近翻新後重開，更會於2024年6月22日(星期六)舉辦領養日活動，新增貓隻領養服務，想搵貓貓的「準貓奴」不妨留意一下。當日部分仍在寄養家庭中的幼犬也將特別出場，愛協亦將在活動中向參加者送出 100 個便攜式飲水兜。

愛協西貢領養中心最近翻新後重開

增設貓隻領養服務 愛協西貢領養中心經過兩個月的翻新工程後，將提供更佳的領養服務：中心地下的狗隻領養區現已擴大，狗舍空間更寬敞，為狗隻提供更舒適的生活環境；中心的一樓已改建為貓舍，為翻新前只提供狗隻領養的西貢領養中心增設貓隻領養服務。愛協西貢領養中心位於西貢的中心地帶，亦是戶外活動的熱門地點，熱愛大自然的市民可享受戶外活動如遠足和水上運動，同時探訪領養中心的動物，尋找能伴隨自己攀山涉水的寵物伴侶。

寄養家庭幼犬特別出場 為慶祝愛協西貢領養中心重新投入服務，愛協將於2024年6月22日舉辦領養日活動，愛貓愛狗人士不妨到訪西貢領養中心，與正在尋家的動物見面，部分仍在寄養家庭中的幼犬也將特別出場，成為領養日活動的獨家「寶藏」！

送 100 個便攜式飲水兜 作為慶祝活動的一部分，愛協將在活動中向參加者送出 100 個便攜式飲水兜。數量有限，先到先得。愛協「Hello Kitty！Hello SPCA！」限量版產品亦將於西貢領養中心發售。愛協西貢領養中心的營業時間為星期一至星期日上午11時至下午5時30分。