愛協「全城狗狗行善日2025」 慈善步行+寵物友善嘉年華 為5,000多隻無家動物籌款

香港愛護動物協會(愛協)將於2025年4月4日，在沙田馬場舉行「全城狗狗行善日2025」。今年的慈善步行及寵物友善嘉年華，將邀請逾2,000名參加者聯同狗狗一同參與，活動為拯救動物生命、協助無家動物尋家，以及推動本地寵物友善化籌集資金，今年更特別邀請林明禎擔任「全城狗狗行善日」2025的大使。

「全城狗狗行善日」是愛協的年度旗艦活動，今年活動包括「旗艦慈善步行」及「寵物友善嘉年華」兩個部分。慈善步行以沙田新城市廣場寵物公園為起點，沿著城門河步行至終點的沙田馬場，全長3.6公里；而參加者在完成慈善步行後，可以首次與狗狗進入沙田馬場，一起參與「寵物友善嘉年華」各項活動，包括慈善市集、寵物遊樂場、星級嘉賓分享及精彩打卡位等。

愛協99%的營運經費來自大眾捐款及其服務的收益。今年「全城狗狗行善日」的主題為「More than a Dog Walk」，希望藉此為每年依賴愛協獲得援助的5,000多隻無家動物籌款，提供包括動物拯救、醫療保健及領養服務的各項援助。愛協今年更邀請林明禎擔任「全城狗狗行善日」2025大使，與愛協和一眾參加者共同身體力行，推動動物福利。

隊伍籌款比賽 愛協更鼓勵參加者組隊為動物福利籌集更多善款，最高籌款金額的前10名隊伍將於寵物友善嘉年華獲頒證書及神秘禮品，排名將於2025年4月3日截止。

旗艦慈善步行 日期：2025年4月4日（星期五，清明節及兒童節公眾假期） 截止報名日期：2025年3月28日（星期五） 起步時間：上午9時30分至11時30分（共有12個起步時間，所有時段先到先得，額滿即止） 路線： ．起點：沙田新城市廣場寵物公園 ．終點：沙田馬場 距離：3.6公里 / 約需1小時 報名 寵物友善嘉年華 時間：上午10時30分至下午4時正 地點：沙田馬場看台第二座入口 活動：慈善祝福龍虎榜、毛孩障礙挑戰賽、精彩打卡位、星級嘉賓分享、慈善市集、狗狗衝刺跑及寵物遊樂場 費用：入場門票$20*。如欲購買寵物友善嘉年華入場券，請到活動協辦商毛孩街的手機應用程式內購買。點擊「活動」> 「全城狗狗行善日 寵物友善嘉年華入場券」 *慈善步行的報名費已包括嘉年華的入場門票 活動網站