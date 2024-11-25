感恩節為甚麼要吃火雞？　節日日期/由來/4大習俗與意義

感恩節是北美重要的傳統節日，親朋好友們在這一天齊聚一堂，享用烤火雞、南瓜派等美食，隆重程度和華人的農曆新年不相上下！不過，2024年感恩節是哪一天？為甚麼感恩節要吃烤火雞？感恩節有哪些慶祝活動？今天就讓我們一起來了解感恩節的日期、四大習俗、由來和活動！

感恩節日期是哪天？ 感恩節的日期為「11月的第4個星期四」，2024年感恩節日期是11月28日。每年感恩節的日期都不一樣，這是因為美國前總統喬治華盛頓早期曾宣佈11月26日為感恩節，但各地慶祝的日子不同。直到1941年12月26日，小羅斯福總統簽署國會決議，正式將感恩節的日期定為11月的第四個星期四。

感恩節的由來是什麼？ 感恩節的起源可以追溯到1620年，當時一批清教徒乘坐五月花號從英國遠渡到美洲，但在寒冬、病痛與飢餓的打擊下，有一半以上的移民者不幸離世。印地安人教會他們狩獵、種植粟米和南瓜後，他們的生活才得到改善。於是1621年的10月，清教徒們在麻省普利茅斯舉行了第一次的感恩豐收節，並邀請印地安人一起慶祝，這便成為感恩節的由來。

感恩節為甚麼要吃火雞？ 提到感恩節，大家一定會想到吃火雞的習俗。這是因為在《聖經》的「出埃及記」中，摩西帶領以色列人走進沙漠時，上帝賜予他們大量鵪鶉，飛禽因此成為感謝上帝賜予美食的象徵。此外，火雞體型大、易於烘烤、方便多人分食，成為印地安人慶典的主食首選，也讓吃火雞成為感恩節的必吃美食之一。

感恩節的四大傳統習俗 吃火雞： 感恩節的標誌性美食，象徵感謝與豐收。

感恩節的標誌性美食，象徵感謝與豐收。 美國總統赦免火雞： 每年感恩節前夕，美國總統會舉辦赦免火雞的儀式，讓火雞免於被宰殺，這已成為一項有趣的習俗。

每年感恩節前夕，美國總統會舉辦赦免火雞的儀式，讓火雞免於被宰殺，這已成為一項有趣的習俗。 美斯感恩節大遊行： 自1924年起，美斯百貨每年舉辦的盛大遊行，吸引數萬人參與，是感恩節的重要活動之一。

自1924年起，美斯百貨每年舉辦的盛大遊行，吸引數萬人參與，是感恩節的重要活動之一。 黑色星期五：感恩節後的星期五，被視為零售業聖誕銷售業績的溫度計，許多店家會在這天提早營業並大打促銷廣告，吸引顧客搶購聖誕禮物。 感恩節不僅是享受美食的日子，更是感恩與團聚的時刻。無論是與家人共度，還是參加各種慶祝活動，感恩節都充滿了溫馨與歡樂。