慈善T恤｜本地時裝品牌推特別版T恤 每賣一件即捐口罩至非牟利團體

在抗疫關鍵時刻，本地不少無名英雄挺身而出，努力不懈地服務社區。香港本土時裝品牌DETERMINANT與本地插畫師Missquai合作推出「集合吧！戰疫者聯盟」T恤，以支持本地創作，每購買一件T恤，DETERMINANT會額外捐出DET30可重用口罩至非牟利團體及本地工會，包括服務業總工會、汽車交通運輸業總工會、清潔工人職工會、香港婦女勞工協會及國際十字路協會。 送特別版口罩及感謝卡 顧客購買T恤或分享官方Instagram有關帖文到動態，亦可獲贈一包特別版DET30可重用口罩及一張可供填寫的感謝卡，藉此機會向身邊值得致敬的人，送上一份祝福。

為了向各界的無名英雄致敬，插畫師Missquai除了巧妙地描繪出醫護人員、清潔工人、外賣員、運輸物流業的無私付出，同時亦不忘其他受疫情影響的人，包括堅持每天上班的打工仔、停薪停工的零售服務業、永遠在Zoom上課的學生和老師及謹守防疫措施的您和我。 細緻描繪無名英雄 藍白色調象徵日與夜 T恤的白色和深藍色象徵著日與夜，代表無名英雄日以繼夜地努力工作，令城市得以繼續運作。明亮的黃色則代表黑暗後總有光明，希望為社區帶來希望和正能量。超柔軟圓領T恤專為現代生活而設，並具有吸濕排汗功能，超輕量設計既舒適又實用。特別版T恤現於DETERMINANT網店發售，售價為$258。

可重用口罩有 5 色選擇 隨著疫情持續，口罩仍是日常生活中不可或缺的必需品。為支持前線人員， DETERMINANT由今年2月至今已捐贈逾5萬包DET30可重用口罩予有需要人士。DETERMINANT一向著重功能及設計，口罩也絕不例外，品牌的DET30可重用口罩共有5色可供選擇，除了設計簡約，這款3層棉製口罩更具有舒適透氣、拒水抗菌及阻隔飛沫等功能。若希望達到雙重保護的效果，可參考專家意見，先戴上外科口罩，再戴上DET30可重用口罩，能令口罩更貼面，從而減低被感染的風險。