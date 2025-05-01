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2025-05-01 10:00:00

慈山寺開放日2025｜慈山寺佛誕一連3日免費開放 附預約方式/前往方法

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慈山寺開放日2025｜慈山寺佛誕一連3日免費開放 附預約方式/前往方法

慈山寺開放日2025｜慈山寺佛誕一連3日免費開放 附預約方式/前往方法

慈山寺開放日2025｜慈山寺將於5355日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」，參加者可由即日起，透過網上預約系統提前登記入寺，寺內不單有全球第二高、76米的觀音聖像，亦可參與浴佛法會及供齋活動，在莊嚴寧靜氛圍中淨化心靈。即睇慈山寺開放日預約方法以及交通安排！

慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」

慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」

擁有全球第二高觀音聖像

慈山寺為香港著名寺廟，其位於大埔洞梓，背依八仙嶺、面向船灣淡水湖，佔地約50萬平方呎，於03年由香港富商李嘉誠出資興建，歷時十二年方於20154月竣工並向公眾開放。寺院依自然環境布局而建，分有主佛殿區、觀音聖像區和慈山寺佛教藝術博物館等，以及20個建築物和大殿。

參觀慈山寺時應穿莊重服飾，穿有袖上衣、長褲或七分裙或褲，否則要借用慈山寺提供的披肩。保持安靜、部份位置不能拍照或拍片，如無許可，慈山寺範圍不准航拍。

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慈山寺擁有全球第二高、76米的觀音聖像。

慈山寺擁有全球第二高、76米的觀音聖像。

慈山寺佛誕開放日預約方式

慈山寺將於535日舉辦佛誕開放日，大家可入內參觀欣賞唐朝建築、觀音聖像、佛教藝術博物館。限定的公眾開放日由即日起接受預約，各位可前往慈山寺官方網站，選擇參觀日期並提交個人資料，並選擇在上午930分至下午530分其中一個時段參觀。截止登記日期為活動前一天中午12時正，額滿即止。

慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」

慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」

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慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」

慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」

慈山寺前往方法

開放日當天備有免費接駁巴士往返太和與慈山寺。另外，當日亦有免費接駁巴士，公眾亦可自行選擇交通工具前往，包括小巴及巴士皆可，車費由$6.4起，大多班次為1020分鐘一班。另外可於港鐵大埔墟站或太和站乘搭新界的士，車費約$90

開放日當天備有免費接駁巴士往返太和與慈山寺 慈山寺前往方法 慈山寺前往方法

慈山寺開放日2025

地址：香港新界大埔普門路88

開放日期及時間：

202553(星期六) 上午930分至下午530

202554(星期日) 上午930分至下午530

202555(星期三) 上午930分至下午530

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