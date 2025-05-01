慈山寺開放日2025｜慈山寺佛誕一連3日免費開放 附預約方式/前往方法

慈山寺開放日2025｜慈山寺將於5月3至5月5日佛誕期間，舉辦3日「佛誕開放日」，參加者可由即日起，透過網上預約系統提前登記入寺，寺內不單有全球第二高、76米的觀音聖像，亦可參與浴佛法會及供齋活動，在莊嚴寧靜氛圍中淨化心靈。即睇慈山寺開放日預約方法以及交通安排！

擁有全球第二高觀音聖像

慈山寺為香港著名寺廟，其位於大埔洞梓，背依八仙嶺、面向船灣淡水湖，佔地約50萬平方呎，於03年由香港富商李嘉誠出資興建，歷時十二年方於2015年4月竣工並向公眾開放。寺院依自然環境布局而建，分有主佛殿區、觀音聖像區和慈山寺佛教藝術博物館等，以及20個建築物和大殿。

參觀慈山寺時應穿莊重服飾，穿有袖上衣、長褲或七分裙或褲，否則要借用慈山寺提供的披肩。保持安靜、部份位置不能拍照或拍片，如無許可，慈山寺範圍不准航拍。