慕尼黑啤酒節｜全港最大型戶外啤酒節登陸海洋公園水上樂園 舉杯耐力戰/大胃食比賽

每年的9月末至10月都是慕尼黑啤酒節，全港最大型的室外啤酒節闊別兩年，將重新回歸，登陸海洋公園水上世界！大家可以一邊玩水，一同享用巴伐利亞傳統美食、啤酒和娛樂，投入盛大慶典！

由10月21日至11月6日，慕尼黑啤酒節每逢週五和週末於海洋公園水上樂園廣場外空地舉行，由中午狂歡到夜晚，提供豐富的娛樂競技比賽，保證令你樂而忘返。

慕尼黑啤酒節將會保留傳統，佈置成巨大的帳篷，提供各款來自德國和其他國家進口的啤酒，包括Löwenbräu、Hoegaarden、Stella Artois和Blue Girl，加上正宗的巴伐利亞美食如：炸肉扒，油煎香腸和豬手，配以滋味配菜，讓你猶如置身當地。