慕尼黑啤酒節｜全港最大型戶外啤酒節登陸海洋公園水上樂園 舉杯耐力戰/大胃食比賽

每年的9月末至10月都是慕尼黑啤酒節，全港最大型的室外啤酒節闊別兩年，將重新回歸，登陸海洋公園水上世界！大家可以一邊玩水，一同享用巴伐利亞傳統美食、啤酒和娛樂，投入盛大慶典！
由10月21日至11月6日，慕尼黑啤酒節每逢週五和週末於海洋公園水上樂園廣場外空地舉行，由中午狂歡到夜晚，提供豐富的娛樂競技比賽，保證令你樂而忘返。
慕尼黑啤酒節將會保留傳統，佈置成巨大的帳篷，提供各款來自德國和其他國家進口的啤酒，包括Löwenbräu、Hoegaarden、Stella Artois和Blue Girl，加上正宗的巴伐利亞美食如：炸肉扒，油煎香腸和豬手，配以滋味配菜，讓你猶如置身當地。
除了啤酒及美食外，場內亦會舉辦不同活動，包括「舉杯耐力戰」及每年最矚目的「椒鹽脆餅大胃王競食比賽」，大胃王不妨挑戰一下。天生魅力四射的朋友，更可參加「慕尼黑啤酒節先生」和「慕尼黑啤酒節小姐」選舉，在舞台上展示你的最佳啤酒節衣着，展現才藝，增加奪冠機會。
風趣幽默的主持MC Fraulein，將夥拍以出色Drag Queen風格進行表演的啞劇傳奇人物Terry Hart，加上Oompah樂隊，一同將派對氣氛推至高潮。一起喝酒、跳舞和唱歌，享受節日氣氛。現場除了有娛樂表演，更有傳統慕尼黑啤酒節遊戲，包括Giant Jenga和Cornhole bean bag tossing。如果您計劃在萬聖節週末（10月28日至30日）前往，更可穿著驚嚇的萬聖節服飾。
門票於Ticketflap公開發售，售價由$245起。門票已包括一張慕尼黑啤酒節入場門票、一份主餐及一杯飲品。
日期：2022年10月21日至11月6日( 週五至週日 )
地點：海洋公園水上樂園廣場外空地
官方網站：https://www.hongkongoktoberfest.com/
購票網站：https://www.ticketflap.com/hkoktoberfest
門票價格：
週五晚—港幣$288
週六下午—港幣$245
週六晚—港幣$288
週日早午餐—港幣$288
*價錢不包括海洋公園水上世界入場門票