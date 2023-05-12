懷孕性事｜瑜伽教練Ziggy打破禁忌 分享孕期性事貼士與技巧

性事對一眾準媽媽及另一半來說都非常重要，在這個轉型時期，保持親密對可以產生幸福感，更可以培養情感及減輕伴侶之間的壓力。母親節就到，情侶愉悅品牌We-Vibe與Ziggy Makant合作，分享懷孕期間的性健康話題，讓一眾準母親節好好了解這段時間的性事要點。 Ziggy正懷有第3個孩子，她身兼私人教練、團體健身教練及瑜伽教練，她的專業知識讓她清楚了解女性需要，尤其是懷孕期間及產後女性。

Ziggy正懷有第3個孩子

產前的體內變化 Ziggy強調懷孕是一種獨特的體驗，沒有任何兩次懷孕會是完全一樣的。荷爾蒙的變化會導致身體及情緒產生變化，有些孕婦可能會經歷一段性興奮期，但亦有其他人在這段期間幾乎沒有性慾。 「雖然懷孕是一段美好的時光，但它也可能是一段相當尷尬的時光。」Ziggy說：「你需要優先考慮骨盆健康，並在必要時尋求適當的支援。」荷爾蒙可以放鬆肌肉括約肌，導致壓力性尿失禁及壓力。有關人士必須尋求盆底物理治療師的建議，了解如何放鬆盆底以讓寶寶在分娩時可以通過。與伴侶一起探索不同的性愛姿勢可以是一件有趣及令人興奮的事，而且在孕期快結束時，乳頭刺激及性愛會有助於引產。

懷孕期間的性行為：貼士與技巧 對於仍然想體驗插入式性愛的伴侶來說，水基潤滑劑可以幫助減少不適感，亦可嘗試不同的姿勢來適應身體的變化。最重要的是與伴侶坦誠交流，確定甚麼會讓你感覺舒適或不舒適，而花時間進行前戲和探索亦可以幫助身體調整。有些女性可能不再想進行插入性行為，這會讓伴侶有機會探索不同的性感區或嘗試按摩。每次懷孕都是獨一無二的體驗，重要的是要與伴侶及醫生公開溝通，以找到最有效的方法。Ziggy歸納了數個重要建議： 1. 感官按摩—這可能是一種無需進行插入性行為即可以探索身體親密度的好方法。它可以幫助減輕壓力並促進放鬆。 2. 非插入式性行為—這包括口交或相互自慰等活動。這些活動可以幫助保持身體親密，同時適應身體的變化。 3. 使用性玩具探索—這些輔助工具可以幫助增強和延長人體無法自行產生的感覺，例如脈衝和振動。這些工具在某些區域的機動性受到限制時尤其有用。 4. 親吻和擁抱—這些活動可以幫助促進情感親密度和身體親密度，而不需要進行插入性行為。 5. 相互探索—這涉及探索彼此的身體而不進行插入式性行為。這可能是建立親密度及增加性慾的好方法。 6. 溝通和情感支援—這包括關於性慾和擔憂的公開及誠實溝通，以及在懷孕的變化和挑戰期間提供情感支援。

Ziggy分享孕期性事貼士與技巧

在懷孕期間，許多女性的身體會發生變化，這會使性活動變得困難或不適。性玩具可能是孕婦與身體進行聯繫，並以安全舒適的方式探索性快感的好方法。此外，將性玩具融入與伴侶的性愛中，可以幫助情侶保持親密度並探索新的愉悅形式，We-Vibe、Womanizer及ROMP推薦特別適合在懷孕期間和伴侶性行為期間使用的性玩具，包括Romp Rose、Tango X及 Sync 2。

Womanizer Classic 2 瑪麗蓮夢露特別版 $1,010 Womanizer Classic 2 瑪麗蓮夢露特別版 Womanizer推出瑪麗蓮夢露特別版，以表揚這位標誌性女演員為賦予女權主義作出的貢獻。Classic 2是 Womanizer最暢銷的產品之一，提供 10段均衡的強度級別，採用對人體安全的矽膠，不含鄰苯二甲酸鹽、BPA或乳膠，材質柔和親膚、觸感舒適。

Romp Rose 這款採用Pleasure Air技術的獨特振動器，以天鵝絨般柔軟的矽膠製成，擁有10種強烈吸力模式。雙按鈕界面非常容易使用，更重要的是，這花朵是完全防水，可以將玫瑰之吻帶到浴缸中，享受放鬆體驗。 Romp Rose $390

We-Vibe Tango X $695 We-Vibe Tango X 使用Tango X體驗強烈的外部刺激，適合任何正在尋找低調但功能強大的振動器的人。提供8種不同類型的振動，適合任何性別人士及非常適合在身體的任何部位使用。

We-Vibe Sync 2 Sync採用符合人體工學的愉悅形狀設計，讓伴侶在性愛過程中免提共享振動。使用簡單的單鍵遙控器或We-Vibe應用程式，無論身在世界何處都可與伴侶一起玩樂。靈活內臂可以貼合你獨特的身體，而10種不同的強度級別的振動力量，並由絲質般光滑及親膚的矽膠製成，讓它既耐用又對皮膚溫和。 We-Vibe Sync 2 $1170