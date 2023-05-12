懷孕性事｜瑜伽教練Ziggy打破禁忌 分享孕期性事貼士與技巧

性事對一眾準媽媽及另一半來說都非常重要，在這個轉型時期，保持親密對可以產生幸福感，更可以培養情感及減輕伴侶之間的壓力。母親節就到，情侶愉悅品牌We-Vibe與Ziggy Makant合作，分享懷孕期間的性健康話題，讓一眾準母親節好好了解這段時間的性事要點。
Ziggy正懷有第3個孩子，她身兼私人教練、團體健身教練及瑜伽教練，她的專業知識讓她清楚了解女性需要，尤其是懷孕期間及產後女性。
產前的體內變化
Ziggy強調懷孕是一種獨特的體驗，沒有任何兩次懷孕會是完全一樣的。荷爾蒙的變化會導致身體及情緒產生變化，有些孕婦可能會經歷一段性興奮期，但亦有其他人在這段期間幾乎沒有性慾。
「雖然懷孕是一段美好的時光，但它也可能是一段相當尷尬的時光。」Ziggy說：「你需要優先考慮骨盆健康，並在必要時尋求適當的支援。」荷爾蒙可以放鬆肌肉括約肌，導致壓力性尿失禁及壓力。有關人士必須尋求盆底物理治療師的建議，了解如何放鬆盆底以讓寶寶在分娩時可以通過。與伴侶一起探索不同的性愛姿勢可以是一件有趣及令人興奮的事，而且在孕期快結束時，乳頭刺激及性愛會有助於引產。
懷孕期間的性行為：貼士與技巧
對於仍然想體驗插入式性愛的伴侶來說，水基潤滑劑可以幫助減少不適感，亦可嘗試不同的姿勢來適應身體的變化。最重要的是與伴侶坦誠交流，確定甚麼會讓你感覺舒適或不舒適，而花時間進行前戲和探索亦可以幫助身體調整。有些女性可能不再想進行插入性行為，這會讓伴侶有機會探索不同的性感區或嘗試按摩。每次懷孕都是獨一無二的體驗，重要的是要與伴侶及醫生公開溝通，以找到最有效的方法。Ziggy歸納了數個重要建議：
1. 感官按摩—這可能是一種無需進行插入性行為即可以探索身體親密度的好方法。它可以幫助減輕壓力並促進放鬆。
2. 非插入式性行為—這包括口交或相互自慰等活動。這些活動可以幫助保持身體親密，同時適應身體的變化。
3. 使用性玩具探索—這些輔助工具可以幫助增強和延長人體無法自行產生的感覺，例如脈衝和振動。這些工具在某些區域的機動性受到限制時尤其有用。
4. 親吻和擁抱—這些活動可以幫助促進情感親密度和身體親密度，而不需要進行插入性行為。
5. 相互探索—這涉及探索彼此的身體而不進行插入式性行為。這可能是建立親密度及增加性慾的好方法。
6. 溝通和情感支援—這包括關於性慾和擔憂的公開及誠實溝通，以及在懷孕的變化和挑戰期間提供情感支援。
在懷孕期間，許多女性的身體會發生變化，這會使性活動變得困難或不適。性玩具可能是孕婦與身體進行聯繫，並以安全舒適的方式探索性快感的好方法。此外，將性玩具融入與伴侶的性愛中，可以幫助情侶保持親密度並探索新的愉悅形式，We-Vibe、Womanizer及ROMP推薦特別適合在懷孕期間和伴侶性行為期間使用的性玩具，包括Romp Rose、Tango X及 Sync 2。