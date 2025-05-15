我所看見的未來預言「7月5日大地震」掀恐慌 70歲漫畫家竜樹諒親自回應

《我所看見的未來》預言「7月5日大地震」掀恐慌 70歲漫畫家竜樹諒親自回應

日本漫畫《我所看見的未來》預言2025年7月5日，日本會發生災難級大地震，更會波及台灣、菲律賓，甚至香港等地，令香港人赴日旅遊意慾大減，更有航空公司宣布減少赴日航班。隨著7月愈來愈近，事件在當地引起討論，作者竜樹諒(龍樹諒)更親自回應當地媒體，呼籲大家「應該理性看待資訊，以及多參考專家意見。」

預言 7 月 5 日災難級地震涉大海嘯 竜樹諒(龍樹諒)將「預知夢」收錄於作品《我所看見的未來》中，她曾預言戴安娜王妃及Queen主音Freddie Mercury之死、神戶大地震及新冠疫情等事件，在15個預言目前已應驗12.5個，「往績」甚佳，被喻為「日本龍婆」。龍樹諒更曾預言：「真正的大災難將在2025年7月到來」，指日本2025年7月5日會發生一場災難級大地震，指日本和菲律賓間的海面上，發生了巨大的爆炸，爆炸使海底開裂，湧出大量岩漿，引發巨大海嘯，巨浪高達上百米，更有一片陸地從海底升起，更將日本、台灣、香港和菲律賓等區域的陸地連在一起。

竜樹諒的可怕預言，加上日本當局也預測南海海槽地震機率，將在未來30年大增，影響港人到日本旅遊的意慾，同時令日本飛香港班機也被縮減，大灣區航空宣布由即日起至10月25日，減少香港飛往仙台航線班次，由每周4班減為3班，香港飛德島的班次則由每周3班減成2班。

竜樹諒：避免過度揣測 參考專家意見 《每日新聞》報道，竜樹諒以書面回應媒體查詢時表示，「我始終以客觀態度看待此事。大家對此事高度關注，證明防災意識有所提升，我認為這是非常正面的現象。希望這些關注能轉化為具體的安全對策與準備。」另一方面，對於預知夢的內容被廣傳，她認為解釋權應交給大家自由判斷。「但我認為，重要的是避免過度揣測，要參考專家的意見，採取適當的行動。」

出版社：絕非刻意製造不安 除了竜樹諒本人回應外，出版社飛鳥新社也強調，他們出版此書內容只基於作者的預知夢體驗，「絕不有意引起人們不必要的焦慮。」並認為對於災害等現象，重要的是參考專家建議，謹慎且適當地應對。」