戲劇+展覽︱第22屆《粤劇日》免費門票明天派發 龍貫天 尹飛燕出席名伶簽名會

一年一度的《粤劇日》，今年踏入第22屆，更首度移師高山劇場和高山劇場新翼舉行，這個屬於「粤港澳大灣區文化藝術節」的節目，將以「玩轉粤劇，樂滿高山」為主題，於11月24日(星期日)下午，為市民及戲迷送上連串精彩表演和活動。《粤劇日》免費門票，於明天起接受網上登記，先到先得；另設少量門票於活動當日即場派發，派完即止。

今年《粤劇日》節目包括粤劇折子戲演出、示範、工作坊、試演、講座、攤位活動、導賞活動、名伶簽名會和展覽，歡迎市民參與。當中精彩節目包括青年粤劇折子戲「Up and Coming粤劇新力量」和兒童粤劇折子戲「迷你老倌Show Quali」，由本地優秀的青年和兒童粤劇演員粉墨登場，展示其學藝成果，觀眾更有機會與梨園名伶及新秀即場合唱經典粤劇名曲。而香港校際音樂節粤曲比賽中小學生優勝者和青少年粤劇學員，將聚首高山文化咖啡廳，齊齊「咖啡室jam粤曲」，並會分享學習粤曲心得。