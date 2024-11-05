戲劇+展覽︱第22屆《粤劇日》免費門票明天派發 龍貫天 尹飛燕出席名伶簽名會

一年一度的《粤劇日》，今年踏入第22屆，更首度移師高山劇場和高山劇場新翼舉行，這個屬於「粤港澳大灣區文化藝術節」的節目，將以「玩轉粤劇，樂滿高山」為主題，於11月24日(星期日)下午，為市民及戲迷送上連串精彩表演和活動。《粤劇日》免費門票，於明天起接受網上登記，先到先得；另設少量門票於活動當日即場派發，派完即止。
今年《粤劇日》節目包括粤劇折子戲演出、示範、工作坊、試演、講座、攤位活動、導賞活動、名伶簽名會和展覽，歡迎市民參與。當中精彩節目包括青年粤劇折子戲「Up and Coming粤劇新力量」和兒童粤劇折子戲「迷你老倌Show Quali」，由本地優秀的青年和兒童粤劇演員粉墨登場，展示其學藝成果，觀眾更有機會與梨園名伶及新秀即場合唱經典粤劇名曲。而香港校際音樂節粤曲比賽中小學生優勝者和青少年粤劇學員，將聚首高山文化咖啡廳，齊齊「咖啡室jam粤曲」，並會分享學習粤曲心得。
為讓市民能從多角度認識粤劇這項世界級非物質文化遺產，「粤劇日」設有多場工作坊和示範，包括粤劇身段功架、化妝、戲服穿戴和微型粤劇面譜製作。今年更新增「粤劇試演遊樂場」，在粤劇導師的教導下，由家長和子女合作試演一小段粤劇，一粕演戲唱戲的樂趣；「玩轉粤劇Playgroups」則設多項合家歡攤位遊戲，包括粤劇常識問答比賽和手工藝工作坊，讓市民親身體驗粤劇文化。
此外，今年《粤劇日》將再次舉辦廣受戲迷歡迎的「名伶簽名會」，出席名伶包括龍貫天、鄧美玲、尹飛燕、劉惠鳴、梁兆明和鄭詠梅。高山劇場新翼展覽廳將於11月19至24日期間，舉行由香港文化博物館籌劃的《粤劇藝術展覽》。
部分表演和活動，需持門票入場，數量有限，先到先得。市民可於11月6日上午10時，透過網上登記索取免費門票，網址如下：www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/chinese_opera/programs_1799.html#tab_13_0