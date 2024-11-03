戲劇︱廣東話黑色話劇《唔講得》 葉童 黃德斌掛帥 融入5.5G科技體驗

進念．二十面體首次把5.5G網絡引入劇場，更請來《香港電影金像獎》影后葉童、資深演員黃德斌，演出黑色話劇金。屆時將為觀眾提供嶄新的無縫連接藝術科技劇場體驗。

葉童直言這次演出，必定會為她帶來個人突破：「《唔講得》的故事很特別，這故事令我不停思考，每次都能(讓我)想到新的東西，每次彩排都有火花出現。我又會想，這次不是純粹將戲演出來那麼簡單，這劇一定會令我發掘到連自己也想像不到的東西。」

葉童有這想法，大概源自其劇中角色，她將飾演一位腦內科醫生，與劇中腦外科醫生黃德斌為夫婦，她續說：「劇中我有多重身份，有很多發揮的地方。劇情錯中複雜，有很多三角關係，而這些三角關係，都串連在一起。這故事很有特色。」黃德斌補充：「《唔講得》這戲名很特別，(在真實生活中)究竟甚麼是『講得』，甚麼是『唔講得』」呢？講出來的話，會有甚麼後果呢？以上種種都讓我思考。它是一個很多元化的劇，有感情元素、有荒誕元素，也有超現實元素。」