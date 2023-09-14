戲是大千世界 曲是半壁江山 — 專訪「月滿長生殿」作曲金復載

年逾八十的金復載，滿頭銀髮，雙眼炯炯有神，這位擔任上海音樂學院音樂戲劇系系主任的著名作曲家，笑稱自己是作曲中最早的一批「觸電人」，早年曾為很多電影、電視作品譜曲。著名作品如動畫片《哪吒鬧海》、《三個和尚》，電視劇《濟公》等等不勝枚舉，這些在上世紀八九十年代風靡大江南北的影視作品音樂，伴隨了整整一代人的成長。如今，金復載帶著全新的作品，崑曲與中樂的跨界交響「月滿長生殿」，作為香港中樂團第47樂季的開幕音樂會，來到香港了！

多層次的故事內核 呼喚 交響化的音樂呈現 一提到「月滿長生殿」，金復載就充滿了熱情。他說《長生殿》本就是一個非常具有戲劇性的經典故事，唐明皇與楊貴妃傳唱千年的愛情悲劇有著多層次的故事內核，有不捨與決絕、有戰爭與死亡、有鐵血與柔情。「多層次的內核，呼喚著香港中樂團這樣的大型中樂交響樂團，以多聲部、多層次、多樣化交響化的演奏來充分展現。」 本次「月滿長生殿」的演出形式是大型中樂交響樂團在後，「崑曲王子」張軍領銜的一眾演員在前。金復載其稱之為「既古典又新穎的音樂劇場」：古典，是因為這樣的演出形式，與幾千年前古希臘戲劇「歌隊在後、演員在前」的表演方式有著異曲同工之妙；新穎，是因為包括崑曲在內的傳統中國戲曲，伴奏規模較小且位於觀眾視線之外。而「月滿長生殿」的表演形式，正如同其中一句台詞：「戲是大千世界，曲是半壁江山。」中大型中樂交響樂團的樂師都在台上，「讓音樂和音樂家從幕後走到了台前。」

獨立與綜合 藝術創作拒絕孤獨 在我們一般人想象中，作曲家是「孤獨的創作者」。他們會把自己關在一個閣樓裡奮筆疾書，最終拿出來就是一曲曠世之作。金復載笑言，那是人們對於作曲家這一職業理想化和藝術化的想象。 「作曲一定需要有獨立創作的過程。」金復載舉例說，「月滿長生殿」中自己把文字劇本改成音樂劇本，就是一個艱難而獨立的創作過程。但在譜曲階段完成之後，樂團指揮、導演、主演等等不同角色就會逐漸參與進來。音樂與樂團、音樂與表演之間，有時會嚴絲合縫，有時則需要調整，包括作曲家在內的所有創作者，都必須要在磨合的過程之中，不斷調整，尋找最佳的藝術解決方案，都需要最初分門別類地完成各自的工作，然後在特定的時間組合在一起，根據實際情況進行調整。「這是一個綜合創作的過程。」金復載說。