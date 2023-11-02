戲院優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片

為慶祝嘉禾大埔開業2周年，並答謝戲迷對嘉禾粉嶺的支持，多年來陪伴嘉禾粉嶺，共同完成社區戲院的重要使命。嘉禾院線由即日起至11月7日，推出全新慶祝活動，回饋全線嘉禾院線戲迷。戲迷憑有效全線嘉禾院線票尾，即可於嘉禾大埔戲院票房，享有小童票價$60起，以購買11月2日至11月7日期間(包括周六及周日)的放映場次成人戲票。

嘉禾大埔座落大埔超級城，開業兩年廣受戲迷歡迎，長鋸新界區內入座率高企的戲院之一。今日推出的2周年紀念活動更適用於多部甫上映的熱門電影，鍾情日本動畫及華語猛片的戲迷更不能錯過，新片包括一眾數碼暴龍粉絲翹首以待的《數碼寶貝大冒險02：The Beginning》、榮獲多項金馬獎提名並以記者工作為題材的《白日之下》、MC張天賦殺入影壇首部主演喜劇《夜校》，還有台灣影壇話題作《周處除三害》等。

是次活動所需之票尾，涵蓋全港嘉禾院線9間戲，包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾大埔、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBox、the sky (奧海城)、StagE (屯門市廣場)，而日前結束營運的嘉禾粉嶺票尾亦同時適用。活動詳細條款，以嘉禾院線社交平台上相關發佈及宣傳海報為準。