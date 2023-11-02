熱門搜尋:
岩布仙尼 叱咤2023 冼迪琦 雙11 SOGO Thankful Week 2023 姜濤 取消黑碼 MIRROR 冰上火花 以巴衝突 流感 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-02 18:00:59

戲院優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片

分享：
戲院優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片

戲院優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片

為慶祝嘉禾大埔開業2周年，並答謝戲迷對嘉禾粉嶺的支持，多年來陪伴嘉禾粉嶺，共同完成社區戲院的重要使命。嘉禾院線由即日起至117日，推出全新慶祝活動，回饋全線嘉禾院線戲迷。戲迷憑有效全線嘉禾院線票尾，即可於嘉禾大埔戲院票房，享有小童票價$60起，以購買112日至117日期間(包括周六及周日)的放映場次成人戲票。

憑全線嘉禾院線票尾成人可享小童票價$60起欣賞新片

憑全線嘉禾院線票尾成人可享小童票價$60起欣賞新片

嘉禾大埔座落大埔超級城，開業兩年廣受戲迷歡迎，長鋸新界區內入座率高企的戲院之一。今日推出的2周年紀念活動更適用於多部甫上映的熱門電影，鍾情日本動畫及華語猛片的戲迷更不能錯過，新片包括一眾數碼暴龍粉絲翹首以待的《數碼寶貝大冒險02The Beginning》、榮獲多項金馬獎提名並以記者工作為題材的《白日之下》、MC張天賦殺入影壇首部主演喜劇《夜校》，還有台灣影壇話題作《周處除三害》等。

睇戲優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片 睇戲優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片 睇戲優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片

是次活動所需之票尾，涵蓋全港嘉禾院線9間戲，包括海運戲院、嘉禾黃埔、嘉禾大埔、嘉禾啟德、嘉禾V WALK、嘉禾銀河廣場、嘉禾MegaBoxthe sky (奧海城)StagE (屯門市廣場)，而日前結束營運的嘉禾粉嶺票尾亦同時適用。活動詳細條款，以嘉禾院線社交平台上相關發佈及宣傳海報為準。

睇戲優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片 睇戲優惠｜嘉禾大埔2周年誌慶 成人享小童票價 $60欣賞新片

嘉禾大埔戲院地址：大埔安邦路810

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受