戲院重開｜北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 加$1消費換戲院贈券/票尾回贈免費美食

政府終於宣佈放寬社交距離，其中多個處所包括戲院，由4月21日起重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯特意聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天(即4月21日)，即設大型「睇戲‧消費」4連賞，包括「加HK$1消費換戲院贈券」、「票尾回贈美食及禮品」等多項優惠，各位影迷一次過可以盡享睇戲、美食、購物禮遇！

政府終於宣佈放寬社交距離，其中多個處所包括戲院，由4月21日起重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯特意聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天(即4月21日)，即設大型「睇戲‧消費」4連賞，包括「加HK$1消費換戲院贈券」、「票尾回贈美食及禮品」等多項優惠，各位影迷一次過可以盡享睇戲、美食、購物禮遇！

戲院重開｜禮遇一︰「 The Point 會員積分 + HK$1 消費換戲票」快閃優惠

北角匯與ACX戲院將於4月21日起一連4個星期四（即4月21日及28日；5月5日及12日）透過The Point手機平台供會員憑1,000積分加HK$1任何消費單據換領ACX戲院贈券一張^，每天名額100個，合共400個名額（先換先得），讓餓戲已久的影迷可用至抵價入場睇猛片，一解戲癮！

^ACX戲院贈券適用於星期一至六之自選場次 (VIP影院，個別片主要求之電影及特備節目除外)