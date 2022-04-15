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2022-04-15 12:00:00

戲院重開｜北角匯推「睇戲‧消費」4大禮遇 加$1消費換戲院贈券/票尾回贈免費美食

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政府終於宣佈放寬社交距離，其中多個處所包括戲院，由4月21日起重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯特意聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天(即4月21日)，即設大型「睇戲‧消費」4連賞，包括「加HK$1消費換戲院贈券」、「票尾回贈美食及禮品」等多項優惠，各位影迷一次過可以盡享睇戲、美食、購物禮遇！

政府終於宣佈放寬社交距離，其中多個處所包括戲院，由4月21日起重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯特意聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天(即4月21日)，即設大型「睇戲‧消費」4連賞，包括「加HK$1消費換戲院贈券」、「票尾回贈美食及禮品」等多項優惠，各位影迷一次過可以盡享睇戲、美食、購物禮遇！

政府終於宣佈放寬社交距離，其中多個處所包括戲院，由421日起重開。為了支持電影及戲院業界，北角匯特意聯乘場內一眾零售與餐飲商戶於戲院復業首天(421)，即設大型「睇戲‧消費」4連賞，包括「加HK$1消費換戲院贈券」、「票尾回贈美食及禮品」等多項優惠，各位影迷一次過可以盡享睇戲、美食、購物禮遇！

戲院重開｜禮遇一︰「The Point 會員積分 + HK$1消費換戲票」快閃優惠

北角匯與ACX戲院將於421日起一連4個星期四（即421日及28日；55日及12日）透過The Point手機平台供會員憑1,000積分加HK$1任何消費單據換領ACX戲院贈券一張^，每天名額100個，合共400個名額（先換先得），讓餓戲已久的影迷可用至抵價入場睇猛片，一解戲癮！

^ACX戲院贈券適用於星期一至六之自選場次 (VIP影院，個別片主要求之電影及特備節目除外)

ACX Cinemas 與 北角匯 宣佈於戲院重開日起，即推「睇戲．消費」4重賞 ACX Cinemas 與 北角匯 宣佈於戲院重開日起，即推「睇戲．消費」4重賞 ACX Cinemas 與 北角匯 宣佈於戲院重開日起，即推「睇戲．消費」4重賞

戲院重開｜禮遇二：消費送多套猛片換票證

北角匯更搶先於明天(415)起，推出低至5,000積分即可免費換領指定電影換票證2張，讓The Point會員率先換領，首回將推出日本大熱電影《死亡立方》(CUBE) 之電影換票證，次回將推出國際電影《月球隕落》(Moonfall) 換票證 ，各界戲迷萬勿錯過！

《死亡立方》(CUBE) 《月球隕落》(Moonfall) ACX Cinemas將於4月21日起「報復式」上映多套國際猛片，當中包括話題作「怪獸與鄧不利多的秘密」等

戲院重開｜禮遇三︰票尾回贈獨家美食或購物優惠

戲院重開日(421)起至1231日，戲迷只需出示北角匯ACX戲院之即日戲票存根正本，於參與商戶即享獨家美食或購物優惠，包括免費甜品與護膚品等，非會員亦同享優惠！

票尾回贈獨家美食或購物優惠詳情 票尾回贈獨家美食或購物優惠詳情

戲院重開｜禮遇四︰憑參與商戶發票可享正價9折購票優惠

戲院重開日(421)起至1231日，顧客只需出示北角匯參與商戶滿HK$100或以上的即日單一機印發票，於ACX戲院購買正價戲票時可即享9折優惠。

（購票優惠不能與戲院其他優惠同時使用。非會員亦同享優惠。）

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