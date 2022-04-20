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2022-04-20 17:00:00

戲院重開｜4月21有得睇戲！ 盤點各大戲院優惠 入場即送免費爆谷/$1換戲飛+汽水+入會續會

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戲院重開｜4月21有得睇戲！ 盤點各大戲院優惠 入場即送免費爆谷/$1換戲飛+汽水+入會續會

戲院重開｜4月21有得睇戲！ 盤點各大戲院優惠 入場即送免費爆谷/$1換戲飛+汽水+入會續會

明天終於正式放寬社交距離，大家終於可以入戲院睇戲！不同院線都相繼推出各種優惠，以下為大家整理各大院線最新推出的睇戲優惠，其中包括$1戲飛、$1汽水、$1入會及續會，散場時更會送免費爆谷！

戲院重開優惠｜英皇戲院

為慶祝戲院重開，英皇戲院推出多項優惠：

1. 免費爆谷

於首日(21/4)入場看電影的觀眾，於散場時可獲贈1客袋裝爆谷。

2. 7折餐飲優惠券

購買202242127日之電影場次，均可於進場時獲贈7折餐飲優惠券一張，適用於英皇戲院餐飲部惠顧任何食品或飲品即享7折優惠（指定產品除外）

3. 首週購票即享$1歎汽水

VIP會員購買202242127日之電影場次，憑指定電子優惠券可於英皇戲院餐飲部以$1購買汽水一杯。

（電子優惠券將於421日或之前存入會員帳戶，屆時請登入「電子錢包」查看有關優惠券）

4. 購買即日至531日戲票享半價續會

VIP會員購買2022421日至531日之電影場次戲票（不包括以電影禮券或贈券兌換之戲票）可享半價續會一年。合資格的VIP會員將於推廣期完結後7個工作天內，經電郵收到半價續會優惠碼（優惠碼有效期至20231231日）

為慶祝戲院重開，英皇戲院推出多項優惠 英皇戲院指，現階段進入戲場暫時毋須打3針。 英皇戲院將上映多套電影。

戲院重開優惠｜MCL戲院

由即日起至2022630日，凡使用Visa信用卡購買星期一至五同一場次的正價2D戲票，即可享買一送一優惠。而星期六、日或指定公眾假期的正價2D戲票，則可享8折優惠。名額有限，先到先得，額滿即止。

另外，MCL會員購買421日至61日的上映電影戲票，可享正價戲票9折，並可賺取雙倍MCL Tokens。優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

MCL會員購買4月21日至6月1日的上映電影戲票，可享正價戲票9折，並可賺取雙倍MCL Tokens。 MCL戲院將上映多套電影。 MCL戲院入場打針要求 用滙豐Visa Signature卡Visa Signature買戲票買一送一

戲院重開優惠｜百老匯院線

由即日起至2022630日，可以以優惠價$60申請成為bcinephile會員／MOViE MOViE會員或者續會，盡享會員戲票及小賣部優惠。

由即日起至2022年6月30日，可以以優惠價$60申請成為bcinephile會員／MOViE MOViE會員或者續會，盡享會員戲票及小賣部優惠。 百老匯院線上映多套電影。 百老匯院線指，現階段進入戲院毋須打3針。

戲院重開優惠｜嘉禾院線

嘉禾院線同樣推出多項睇戲優惠，優惠期由2022421日至531日：

1. 購買IMAXD-BOX正場戲票送2D電影贈券

凡購買IMAXD-BOX 之正場戲票兩張，即可獲贈2D電影贈券一張。優惠不適用於早場、特惠場及星期三優惠日。名額有限，先到先得，送完即止

2. $1網上入會/續會

凡透過嘉禾院線網頁或手機應用程式登記成為嘉禾院線GH Moviegoer會員，可享HK$1入會優惠 (原價HK$50)，會籍有效期一年。另外，有效會員於優惠期間亦可以$1於網上或手機應用程式續會。

3. 會員以300分優惠價換電影禮券（原價700分）

嘉禾路線指，現階段入場睇戲毋須打3針。 嘉禾院線同樣推出多項睇戲優惠。

戲院重開優惠｜北角匯ACX戲院

為了支持電影及戲院業界，北角匯與ACX戲院推出大型「睇戲‧消費」優惠：

1. 「The Point 會員積分 + HK$1消費換戲票」快閃優惠

北角匯與ACX戲院將於421日起一連4個星期四（即421日及28日；55日及12日）透過The Point手機平台供會員憑1,000積分加HK$1任何消費單據換領ACX戲院贈券一張^，每天名額100個，合共400個名額（先換先得），讓餓戲已久的影迷可用至抵價入場睇猛片，一解戲癮！

^ACX戲院贈券適用於星期一至六之自選場次 (VIP影院，個別片主要求之電影及特備節目除外)

2. 消費送多套猛片換票證

北角匯搶先於415日起，推出低至5,000積分即可免費換領指定電影換票證2張，讓The Point會員率先換領，首回將推出日本大熱電影《死亡立方》(CUBE) 之電影換票證，次回將推出國際電影《月球隕落》(Moonfall) 換票證 ，各界戲迷萬勿錯過！

ACX Cinemas 與 北角匯 宣佈於戲院重開日起，即推「睇戲．消費」4重賞 ACX Cinemas將上映多套電影。 ACX Cinemas 與 北角匯 宣佈於戲院重開日起，即推「睇戲．消費」4重賞
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