戲院重開｜4月21有得睇戲！ 盤點各大戲院優惠 入場即送免費爆谷/$1換戲飛+汽水+入會續會

明天終於正式放寬社交距離，大家終於可以入戲院睇戲！不同院線都相繼推出各種優惠，以下為大家整理各大院線最新推出的睇戲優惠，其中包括$1戲飛、$1汽水、$1入會及續會，散場時更會送免費爆谷！

戲院重開優惠｜英皇戲院

為慶祝戲院重開，英皇戲院推出多項優惠：

1. 免費爆谷

於首日(21/4)入場看電影的觀眾，於散場時可獲贈1客袋裝爆谷。

2. 7 折餐飲優惠券

購買2022年4月21至27日之電影場次，均可於進場時獲贈7折餐飲優惠券一張，適用於英皇戲院餐飲部惠顧任何食品或飲品即享7折優惠（指定產品除外）

3. 首週購票即享 $1 歎汽水

VIP會員購買2022年4月21至27日之電影場次，憑指定電子優惠券可於英皇戲院餐飲部以$1購買汽水一杯。

（電子優惠券將於4月21日或之前存入會員帳戶，屆時請登入「電子錢包」查看有關優惠券）

4. 購買即日至 5 月 31 日戲票享半價續會

VIP會員購買2022年4月21日至5月31日之電影場次戲票（不包括以電影禮券或贈券兌換之戲票）可享半價續會一年。合資格的VIP會員將於推廣期完結後7個工作天內，經電郵收到半價續會優惠碼（優惠碼有效期至2023年12月31日）